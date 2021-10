Alcune borse di studio nascono per riconoscere e premiare il merito scolastico e alimentare la fiamma del ricordo di chi non c’è più. È questo, ad esempio, il caso del bando di concorso per il conferimento di 3 premi di laurea alla memoria del Prof. Antonio Picariello.

Alla base di questa lodevole iniziativa troviamo due soggetti. Da un lato il CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, dove il Prof. Picariello ha formato schiere di giovani ingegneri presso l’Ateneo Federico II di Napoli. In particolare, i campi d’insegnamento hanno riguardato l’ideazione e la progettazione di Sistemi di Big Data Analytics basati su tecniche di Machine Learning.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Dall’altro abbiamo il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Avellino, da cui nasce ed è finanziata l’iniziativa delle borse di studio. Anche in questo caso ritroviamo il Prof. Picariello (nato a Montefredane, provincia di Avellino), in qualità di socio fondatore del Centro caritatevole. L’amore del prossimo, degli ultimi e dei bisognosi, è sempre stato una missione e una vocazione del docente irpino.

Sintetizziamo, dunque, i passaggi chiave del concorso alle borse di studio di 1.000 euro per questi universitari con questo ISEE e nessun esame da sostenere.

Chi sono gli studenti universitari ammessi a partecipare al concorso

A questo concorso possono partecipare coloro che:

abbiano conseguito, dal 23 giugno 2020 ed entro il prossimo 20 ottobre, la laurea Triennale presso alcune Università campane. Il riferimento è alla Federico II (corsi di studio: L-31 e L-8), Università Parthenope (L-8), Università del Sannio (L-8), Università di Salerno (corsi di studio: L-31 e L-8), Università Vanvitelli (L-8);

abbiano incentrato l’elaborato di tesi su tematiche riguardanti Big Data Analytics, Machine Learning e Multimedia;

siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea Magistrale in Ingegneria Informatica o Informatica, di una qualunque Università campana;

abbiano un’ISEE familiare non superiore a 21.000 euro.

Termini e modalità di inoltro della domanda di partecipazione

Il termine ultimo per l’istanza di partecipazione è fissato entro la mezzanotte di mercoledì 20 ottobre. Le domande andranno inviate tramite PEC agli indirizzi “consorzio.cini@legalmail.it” e “ciniroma@consorzio-cini.it”, riportando per intero l’oggetto, come indicato nel bando.

L’Allegato 01, in calce al bando, illustra lo schema di domanda da redigere e sottoscrivere. In particolare, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i propri dati personali, la regolarità dei requisiti universitari e reddituali.

A tal fine andranno allegati l’attestazione ISEE in corso di validità, il certificato di iscrizione alla laurea Magistrale e una copia della tesi, così come indicato dal bando.

Borse di studio di 1.000 euro per questi universitari con questo ISEE e nessun esame da sostenere

Il premio unitario, come anticipato, è del valore di 1.000 euro e sarà erogato in un’unica soluzione. La graduatoria finale dei partecipanti sarà pubblicata sul portale del Consorzio CINI.

Infine, per tutti i dubbi e/o casistiche particolari, invitiamo i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

Approfondimento

Questa banca mette a disposizione 135 borse di studio fino a un massimo di 800 euro.