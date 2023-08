Si fa presto a dire insalata mista: sicura di saperla fare bene? Le 5 regole per non sbagliare

Estate uguale insalata mista: ecco tutti i trucchi per un piatto goloso ma a prova di dieta.

Quando in estate fa caldo, hai poco appetito e vuoi stare alla larga dai fornelli, qual è il primo piatto che ti viene in mente? Ma certo, proprio lei, l’insalata mista: fresca e leggera, si prepara al momento utilizzando solo una ciotola e mette d’accordo un po’ tutti. Inoltre, non serve nemmeno una particolare competenza per portarla in tavola, perché ti basta semplicemente combinare gli ingredienti che più ti piacciono. In ogni caso, si fa presto a dire insalata mista: anche se è a prova di principiante, ci sono alcune accortezze da rispettare.

Naturalmente, non è nulla di complicato o che prevede un procedimento totalmente diverso da quello abituale. Si tratta semplicemente di alcuni consigli utili per rendere ancora più invitante e appetitosa la classica insalatona protagonista dell’estate: pronta a scoprirli?

Le tempistiche e la base

Cominciamo dal primo vero nemico di ogni chef in cucina: il tempo. Contrariamente però a quanto accade nelle grandi cucine, dove il tempo sembra non essere mai abbastanza, qui è il contrario. Come anticipavamo, l’insalata mista va preparata al momento e condita esattamente qualche secondo prima di portarla in tavola. Guai anche solo a pensare di prepararla la sera prima: ti ritroveresti con una ciotola brulicante di verdure flosce davvero poco accattivante. Per lo stesso motivo, evita di esagerare con le porzioni, come invece faresti con l’insalata di riso: le verdure vanno mangiate fresche.

Inoltre, se decidi di inserire ortaggi acquosi, tipo i pomodori, ricorda di lasciarli scolare, così da eliminare l’acqua in eccesso che potrebbe rovinare la composizione finale. Per quanto riguarda la base, invece, in realtà non ci sono regole: non esiste una tipologia di insalata più indicata di un’altra. Tutto dipende dal tuo gusto personale, quindi sentiti libera di spaziare tra lattughino, spinacino, insalata iceberg, rucola o valerianella.

Si fa presto a dire insalata mista: dai un’occhiata ai trucchi per farla perfetta

A questo punto, scelta la base, non resta che liberare la fantasia e aggiungere gli ingredienti che più ti piacciono. L’unico consiglio è cercare di bilanciare consistenze e sapori: i pomodori sono acidi mentre l’avocado è burroso e le carote apportano la nota croccante. Se poi vuoi aggiungere della cipolla cruda o marinata per dare più gusto, lasciala in acqua per 15 minuti prima di amalgamarla al resto. In questo modo risulterà più digeribile senza però, appunto, perdere il suo inconfondibile sapore.

Adesso non resta che aggiungere la componente proteica e anche in questo caso potresti prendere nota di alcuni abbinamenti specifici. Il formaggio si sposa benissimo con la rucola mentre tonno, salmone e pollo sono più buoni accompagnati alla lattuga romana. E infine, che ne dici di aggiungere un po’ di frutta? Le fragole sono perfette con spinacino e feta, pesche e fichi con rucola o misticanza e i frutti di bosco con songino e noci.