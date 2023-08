Sei stufa della solita pasta fredda con tonno o zucchine? Guarda come preparare questi primi sfiziosi e leggeri

Basta con insalata di riso o pasta: ecco 10 piatti anti caldo per i pranzi o le cene d’estate.

Quando il caldo non accenna a dare tregua e le temperature sono a dir poco roventi, è normale non aver voglia di mangiare piatti caldi. Certo, potresti trovarli semplicemente deliziosi, ma cominceresti anche a sudare per via appunto della reazione tra il calore esterno e quello della pietanza. Problema che invece non abbiamo in inverno, quando mangiare un bel piatto di zuppa bollente è la giusta soluzione per contrastare il freddo. Ora però, appunto, siamo in estate, non vedevamo l’ora di liberarci di piogge e temperature ballerine, quindi eccoci qui. Rimane solo un quesito: cosa portare in tavola? Certamente cerchi di usare forno e fornello il meno possibile per risparmiare e non dover sopportare altro caldo.

Ed ecco trionfare in tavola insalata di riso, mix di frutta e verdura a crudo, gelati, frullati e sorbetti. Tutto buonissimo, ma se hai voglia di un primo piatto e sei stufa della solita pasta fredda con tonno o zucchine, ti forniamo subito la soluzione.

L’ingrediente segreto: il frullatore

Potrà sembrarti strano, ma c’è un altro ottimo compromesso alla solita insalata di pasta e si chiama sugo senza cottura. Tutto quello che ti serve è un frullatore, indipendentemente dal modello: classico, tritatutto o a immersione. In questo modo non solo eviterai una sudata in più ai fornelli, ma avrai la soluzione a portata di mano quando rientri tardi la sera. Insomma, il massimo del risultato con il minimo sforzo: ti basterà frullare gli ingredienti del sugo mentre cuoce la pasta.

E non è finita, perché puoi usare la crema ottenuta non solo per condire la pasta, ma anche con croccantissime bruschette, perfette per l’estate. L’importante per la riuscita del sugo freddo, comunque, è ricordarsi di inserire sempre un ingrediente cremoso come formaggio spalmabile o avocado. Non resta dunque che scoprire 10 combinazioni di grande gusto: pronta a scegliere la tua preferita?

Sei stufa della solita pasta fredda con tonno o zucchine? Ecco 10 ricette da provare

In realtà, la prima soluzione che proponiamo può essere eventualmente realizzata anche senza l’impiego del frullatore. Basta avere a disposizione un barattolo di pesto è il gioco è fatto, così non devi affaticarti ulteriormente a cucinare. Ma se invece hai un po’ di tempo e vuoi preparare qualcosa di diverso, ti suggeriamo il pesto di sedano. Basta frullare una manciata di foglie di sedano con 6 o 7 mandorle, 2 cucchiai di formaggio grattugiato e 3 cucchiai abbondanti di olio d’oliva. Oppure, fai ancora prima con la versione esotica, per cui è sufficiente amalgamare la polpa di un avocado maturo con 6 o 7 foglie di basilico.

Se hai dei pomodorini ciliegini puoi frullarli con mandorle e pecorino mentre i datterini si sposano bene con ricotta, olive nere e basilico. Qualora ti piacesse la rucola, provala assieme ai pistacchi oppure con olive nere e tonno in scatola. Altrimenti opta per un sugo freddo a base di zucchine, mandorle e crescenza o cimentati in quello di ricotta con zeste di limone e pepe.