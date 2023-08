Cosa cucinare per una cena last minute con gli amici? Ecco i piatti furbi che fanno fare bella figura

Cosa cucinare per una cena last minute con gli amici-Foto da pexels.com

Se vuoi approfittare delle vacanze per organizzare cene con gli amici, scopri le ricette più adatte per risparmiare soldi e tempo.

L’estate è generalmente considerata una bella stagione, ma non solo perché finalmente arrivano le vacanze. In effetti, in questo periodo dell’anno abbiamo anche molto più tempo da dedicare a noi stessi e alle persone a cui vogliamo bene. Del resto, le belle giornate mettono di buonumore e spronano a fare cose che generalmente eviteremmo, come un po’ di sport. Che poi si tratti di una corsa, di una sessione di yoga al parco o di una semplice camminata, soli o in compagnia, poco importa. Inoltre, la bella stagione è ancor più piacevole per chi ha un giardino o un terrazzo, e non solo perché le piante diventano più rigogliose. Si apre ufficialmente il periodo delle cene o degli aperitivi casalinghi all’aria aperta e non c’è niente di meglio per ritrovare gli amici.

Poi, ovviamente, anche se non disponi di un dehors nulla vieta di accogliere gli ospiti in salotto, in fondo l’importante è stare insieme. Certo, l’unica cosa che a volte frena l’entusiasmo è pensare di passare del tempo ai fornelli, visto che con il caldo non è proprio l’ideale. A ciò poi si aggiunga l’ansia della bolletta, visti i precedenti dei mesi scorsi. Ma in fondo la cena a casa è sicuramente meglio del ristorante, dove solo un primo piatto spesso e volentieri costa 15 euro. Quindi, se stai cercando di capire cosa cucinare per una cena last minute con gli amici, dai un’occhiata alle ricette che seguono. Si preparano tutte in pochi minuti e hanno un livello di difficoltà adatto anche a chi ha meno dimestichezza in cucina: scopriamole tutte.

Ulteriore vantaggio? Ingredienti economici e molte sono anche senza cottura.

Menù per tutti i gusti

L’antipasto con cui comincia la prima linea di menù che ti proponiamo è molto semplice ma d’effetto: una spuma di avocado e caprino. A seguire, puoi fare una pasta da condire con un sugo senza cottura, in modo da dimezzare il consumo abituale di gas in quel frangente.

Come secondo light, andrà benissimo del prosciutto e melone, da arricchire eventualmente con ricotta, crostini e mandorle. E per una dolce chiusura, che ne dici di ghiaccioli casalinghi ricavati dai frullati della frutta che stava per andare a male?

Cosa cucinare per una cena last minute con gli amici: tutte le ricette più facili

In alternativa, parti con delle golose bruschette di alici e prosegui con una pasta fredda melanzane e pomodorini. Per concludere in bellezza, poi, basta puntare su una torta fredda alla ricotta, allo yogurt o al cioccolato. Ottime anche le pizzette di zucchine e melanzane. Ma se proprio non vuoi usare il forno, presenta una tartare di verdure con salsa allo yogurt.

Come primo piatto, spaghetti alla carrettiera: una veloce pasta aglio, olio e peperoncino con l’aggiunta di pecorino e prezzemolo.