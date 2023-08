Le piante più adatte per abbellire la casa di chi è del segno del Leone

Le piante sono da sempre le preferite di molti per abbellire la casa senza troppa fatica. Ma quali sono le piante più adatte per abbellire la casa dei leoncini?

Chi ama l’oroscopo sa perfettamente che ad ogni segno potrebbero corrispondere interessanti e diversi oggetti. Si legge di tutto, dal libro al piatto ideale per ogni segno zodiacale. Non mancano i consigli anche per gli appassionati di verde con le piante ideali per i diversi segni zodiacali. Oggi si andrà alla scoperta delle piante ideali per i nati sotto al segno del Leone, l’orchidea vanda e la kentia.

Due piante meravigliose che adorano stare al centro dell’attenzione proprio come gli appartenenti a questo segno zodiacale. Vediamo con più dettagli quali sono le caratteristiche di queste due meravigliose piante.

Le piante più adatte per abbellire la casa

Le orchidee sono tra le piante più diffuse nelle case. Regalate in occasione di eventi come battesimi o matrimoni oltre che, più semplicemente, per compleanni. L’orchidea vanda è perfetta per abbellire un salotto o una camera da letto luminosa con i suoi fiori meravigliosi. Semplice da coltivare, potrà essere sistemata in un luogo luminoso ma lontana dai raggi diretti del sole.

È una pianta che necessita di sole ma anche di umidità. Per questo motivo si consiglia di nebulizzarla frequentemente durante il periodo estivo. Sopporterà bene temperature attorno ai 30 gradi, ma attenzione, durante l’inverno, a quelle inferiori ai 10 gradi che potrebbero danneggiarla o ucciderla. Ancora, irrigare una volta alla settimana senza esagerare. Si potrà fare per immersione facendo attenzione a non far entrare gocce all’interno delle foglie. Se ben curata l’orchidea vanda ci regalerà fioriture meravigliose che ci lasceranno senza fiato.

Kentia

Tra le piante più adatte per abbellire la casa di un appartenente al segno del Leone, la seconda pianta pienamente rappresentativa dello spirito leonino è la kentia. Una pianta verde all’apparenza poco considerata ma capace di trasformare letteralmente lo spazio in cui diviene protagonista. Da sistemare in un posto luminoso della casa ma, anche in questo caso, lontano dalla luce diretta del sole, che potrebbe bruciarne le foglie. Meglio un posto ombreggiato, anche una stanza poco luminosa se l’alternativa è il sole diretto.

Nebulizzare frequentemente il fogliame per evitare che secchi. Necessita di frequenti irrigazioni che, tuttavia, non dovranno lasciare acqua nel sottovaso, che potrebbe provocare marciume radicale. Uno dei problemi più frequenti della kentia potrebbe essere legato all’ingiallimento delle foglie. Nebulizzare e irrigare con regolarità dovrebbe limitare il problema.