Cerchi un solare che tenga la pelle al sicuro contro l’invecchiamento cutaneo precoce? Ecco 3 solari sotto i 25 € che proteggono e illuminano la pelle mentre ti abbronzi!

Scegliere il giusto solare per evitare scottature e rallentare l’invecchiamento precoce è fondamentale. Alta protezione dai raggi UV, lunga tenuta e facile applicazione sono fattori importante. Ma perché accontentarsi di una semplice protezione quando si può ottenere anche un bellissimo effetto glow? Ecco una lista di 3 solari con protezione alta che danno alla tua pelle un’elegante luminosità.

Contro le scottature e pelle più giovane e luminosa

Il primo solare è Sun Perfect Crema Illuminante SPF50 di Lancaster. Questa crema super leggera esalta il colorito naturale della pelle, dandole un aspetto luminoso e fresco. Il fattore di protezione alto protegge la pelle dai raggi UVA e UVB, rallentando il fotoinvecchiamento. Ideale per chi vuole un’abbronzatura duratura e una pelle dall’aspetto sano e giovane. Il prezzo varia da negozio e negozio, ma si trova tra i 20 € e i 25 €.

Un’altra crema molto interessante sempre nello stesso range di prezzo è quella di Piz Buin. Lo spray Instant Glow con protezione SPF 30 illumina la pelle e la protegge dai raggi UV. Leggermente colorato, questo spray contiene particelle riflettenti che lasciano una leggera patina dorata. L’effetto glow è davvero istantaneo e la tua pelle avrà un colorito naturale e luminoso con il minimo sforzo.

3 solari sotto i 25 € che proteggono e illuminano la pelle mentre ti abbronzi! Protettiva con acido ialuronico per essere sempre radiose

Per finire, ecco i prodotti della linea Ideal Soleil di Vichy. Si può scegliere tra diverse acque solari, con protezione dai 30 SPF ai 50+ SPF. Questa crema va agitata prima dell’applicazione in modo che i componenti si mescolino. La sua texture acquosa la rende di facile applicazione e soprattutto per niente appiccicosa. Con qualche spruzzo avrai la pelle protetta dal fotoinvecchiamento e super luminosa. Il solare che ti regala il perfetto effetto glow è probabilmente quello con aggiunta di acido ialuronico. Questa combinazione permette alla pelle di essere protetta, ben idratata e radiosa. Per una confezione da 200ml di Vichy Ideal Soleil dovrai spendere circa 25 €.

Insomma, va bene scegliere la migliore protezione solare contro le scottature, ma perché accontentarsi. Se vuoi sembrare sempre giovane e mantenere la pelle elastica e luminosa, scegli quelli ad effetto glow. Così la tua pelle sarà ben protetta dai danni causati dal sole e avrà un aspetto incredibile. Per avere l’effetto massimo, ricordati che dopo l’esposizione al sole è sempre meglio applicare anche una buona crema idratante. Anche in questo caso la scelta è davvero infinita, ma non limitarti alle più conosciute. Per una buona crema per il corpo con tutti gli ingredienti ideali puoi spendere anche meno di 10 €.