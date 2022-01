Le feste non sono ancora finite e con queste neanche tutta la voglia di gustare piatti saporiti e particolarissimi nel gusto.

In gran parte del Paese la pasta rappresenta da sempre un must della cucina e a renderla spaziale sono infiniti possibili condimenti da assaporare. La ricetta che segue unisce il dolce, la piccantezza, la croccantezza e la giusta acidità, in un perfetto mix di sapori.

Si cucina in un lampo questo primo piatto di pasta con 4 ingredienti bomba per stregare tutti con originalità. A seguire, ecco la lista della spesa e il procedimento facilissimo da seguire per preparare questa pasta in pochissimo tempo.

Per gli amanti della pasta, poi, ecco subito un’altra idea di primo piatto che è il gioiello delle feste pronto in 10 minuti senza forno.

Ingredienti per gli spaghetti con crema di peperoni e pancetta croccante (per 4 persone)

350 grammi di spaghetti quadrati;

2 peperoni (giallo e rosso);

capperi a piacere;

300 grammi di pancetta;

peperone crusco q.b. da spolverizzare;

olio d’oliva q.b.;

scalogno q.b.;

sale e pepe q.b.

Come preparare la crema di peperoni

Il primo importantissimo passo consiste nel ridurre i peperoni in una crema liscia e arancione vivo. Occorrerà, quindi, soffriggere un po’ di scalogno in padella con l’olio d’oliva e aggiungere i peperoni tagliati in piccolissimi cubetti. Più i peperoni sono piccoli e meno bisognerà cuocerli in padella.

Non appena questi saranno morbidi, occorrerà frullarli per ridurli in una crema. Il consiglio è di filtrarla per evitare che qualche fastidiosa pellicina della buccia possa avvertirsi in bocca.

Impossibile resistere perché si cucina in un lampo questo primo piatto di pasta con 4 ingredienti bomba per stregare tutti

Cuocere la pasta in acqua salata e scaldare in padella della pancetta tagliata in sottili strisce. Aggiungere anche i capperi e terminare la cottura di entrambi.

Una volta cotti gli spaghetti quadrati per 2 minuti in meno del tempo di cottura indicato in confezione, scolarli e tuffarli in padella.

Unire la pasta alla crema di peperoni e mantecare per qualche minuto. Impiattare la pasta, coprendola con abbondante crema di peperoni. Spolverare sopra il peperone crusco polverizzato in un mixer da cucina.

Terminare con pancetta e capperi precedentemente preparati. Il sapore dolce dei peperoni e quello deciso di capperi e pancetta avvolgeranno il palato, stregandolo.

Approfondimento

È pronta in un battibaleno questa torta salata di pasta sfoglia che incanta chiunque.