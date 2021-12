Le festività natalizie sono quel particolare periodo dell’anno che inizia con la vigilia del Natale e termina con l’Epifania. A unire proprio tutti durante questa fase dell’anno è da sempre l’amore per il cibo e per la cucina. C’è chi ogni anno perfeziona i propri cavalli di battaglia ai fornelli e chi, invece, decide di sperimentare con nuove ricette.

Questa pasta deliziosa è il gioiello delle feste e si prepara in soli 10 minuti senza forno, mettendo d’accordo entrambe le categorie di persone. Chi non la conosce ancora potrà sperimentarla e riproporla ogni anno sempre più perfezionata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Già quest’altro primo piatto sta spopolando più della lasagna o della pasta al forno. Quella di oggi, però, è una rielaborazione di una delle ricette più famose di sempre.

Gli ingredienti della pasta cacio e pepe con pistacchio e salmone (per 4 persone)

400 grammi di spaghetti;

300 grammi di formaggio pecorino grattugiato;

250 grammi di salmone in tranci;

200 grammi di pistacchi;

granella di pistacchi q.b.;

sale e pepe q.b.

Questa pasta deliziosa è il gioiello delle feste e si prepara in soli 10 minuti senza forno

La ricetta è una rivisitazione della tanto conosciuta e apprezzata pasta cacio e pepe. Iniziare tritando i pistacchi in granella e mettendo a bollire l’acqua sul fuoco per la pasta. Salare l’acqua a piacere e cuocere la pasta per il tempo indicato in confezione.

Nel mentre, tostare il pepe nero in padella a fuoco lento. Sfumarlo, poi, con qualche mestolo d’acqua salata di cottura della pasta.

Per la crema, mescolare il pecorino grattugiato con i pistacchi e dell’acqua di cottura. Bisognerà mescolare continuamente con una frusta, cercando di evitare la formazione di grumi.

Scolare gli spaghetti al dente e mantecarli nella padella con acqua di cottura e pepe nero. Bisognerà “risottare” gli spaghetti, avendo cura di aggiungere acqua di cottura se necessario.

Il tocco da chef per una cacio e pepe eccezionale e indimenticabile

Eliminare la padella con la pasta dal fuoco. In questa fase è importantissimo che non ci sia fiamma. Quindi, aggiungere la crema di pecorino e i pistacchi. Terminare il piatto con una spolverata di granella di pistacchio e una tartare di salmone leggermente condita.

Per non rischiare problemi di salute, è importantissimo chiedere al pescivendolo di fiducia un salmone precedentemente abbattuto per la consumazione da crudo.

Per approfondire in cucina

Basta cannelloni e pasta al forno, ecco un primo spaziale e veloce con quest’atomico ingrediente di stagione.