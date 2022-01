Per tante persone, il trucco è un mezzo di espressione artistica. Una cosa non esclude l’altra, ma c’è anche chi lo usa per valorizzare le parti migliori del proprio volto e camuffare i difetti. Ad esempio, può essere un mezzo per camuffare un naso poco armonico.

Ci sono donne hanno un volto affusolato e magro, con un mento accentuato che potrebbero volere minimizzare. L’utilizzo di tecniche come il contouring o lo strobing, se ben applicate, consentono di ottenere risultati degni di nota dosando sapientemente luci e ombre. È così che ci si deve truccare se si ha il mento sporgente e lo si vuole camuffare.

Prima di farlo, occorre applicare una corretta base per il trucco. Si consiglia di idratare accuratamente la pelle con una crema e di applicare un prodotto che faccia da primer per il trucco. In questo modo, il trucco avrà un aspetto migliore e si manterrà più a lungo.

Dopo il primer, bisogna stendere sul volto un fondotinta opaco adatto al colore della propria pelle. È importante che non sia lucido, altrimenti si rischia di non ottenere l’effetto voluto. In seguito, applicare un bronzer sotto al punto centrale delle labbra e sulla parte bassa del mento. Al contrario, stendere un illuminante più chiaro lungo la mascella. In questo modo, la punta del mento rimarrà in ombra e resterà pertanto maggiormente celata alla vista. Quindi, il trucco con della cipria in polvere trasparente.

Fatto ciò, applicare una fard più scuro del colore della propria pelle dalla mascella fin sotto agli zigomi, da risaltare con un blush illuminante su toni rosati.

Si può dunque passare a truccare gli occhi, scegliendo un trucco che li faccia risaltare in modo tale da distogliere ulteriormente l’attenzione dalla zona del mento. Per farlo, si possono scegliere ombretti dalle tinte luminose. Una volta applicato il trucco, si ricorda di pulire attentamente i pennelli e le spugnette utilizzati.