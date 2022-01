Non c’è stagione migliore dell’inverno per gustare piatti caldi e confortanti. Sicuramente zuppe e vellutate fanno da padrone nei mesi più freddi. Spesso, infatti, i cibi più semplici sono quelli che hanno più benefici per il nostro organismo. Ne abbiamo proprio parlato in uno degli ultimi articoli, consigliando una vellutata fonte di fibre benefica contro le emorroidi.

Eppure, uno dei piatti più amati e apprezzati quando si torna stanchi da lavoro sono le torte salate ripiene. Pronte in poco tempo, pasta sfoglia e brisé si possono farcire con una miriade d’ingredienti freschi e genuini. È una fortuna che in questo periodo la natura offra una varietà enorme di ortaggi.

Le verdure sono un’ottima fonte di fibre, utili per rimettere a posto l’intestino e liberarlo dai grassi in eccesso. Ma invece delle solite bietole, oggi parliamo di una verdura dal costo molto basso ma che pochi acquistano. Dai suoi semi si ricava una delle salse d’accompagnamento più famose al mondo. Ma la sorpresa è che cotta è una farcitura perfetta. Ecco come preparare sfoglie e torte salate con questa verdura di stagione poco conosciuta senza rimpiangere spinaci e cicoria.

Una pianta spontanea dal sapore inedito

Esistono tantissime varietà di senape, bianca, selvatica, nera e bruna. Tutte si utilizzano in campo culinario e alcuni tipi si possono raccogliere nelle nostre campagne. Il suo utilizzo si attesta sin dall’antico Egitto e poi dai Greci e dai Romani. Pare fosse utilizzata per le sue proprietà altamente digestive.

Della pianta si usano i semi per produrre olio alimentare e cosmetico, la famosa senape, la mostarda e una speciale farina. Eppure, le foglie della senape sono eccellenti anche consumate come verdura di contorno. Se siamo amanti delle cime di rapa, il gusto piccantino della senape ci sorprenderà. Vediamo insieme come prepararla.

Sfoglie e torte salate con questa verdura di stagione poco conosciuta senza rimpiangere spinaci e cicoria

Il modo più semplice per preparare la senape è stufata e ripassata in padella. Come per le cime di rapa, bastano pochi minuti per portare in tavola un piatto di verdura sana e gustosa. Ma la sua morte è usata come ripieno per le torte salate, specialmente dopo averla condita con qualche filetto di acciuga. Dopo aver portato a casa la senape, basta lavare le cimette togliendo i gambi più duri.

Nel frattempo facciamo riscaldare dell’acqua e immergiamo la verdura per pochi minuti. A questo punto scoliamo le foglie di senape. Prendiamo una padella, versiamo un filo d’olio, uno spicchio d’aglio tritato e due acciughe dissalate (qui troviamo la procedura per farlo). Solo alla fine aggiungiamo la senape e facciamo soffriggere tutto per qualche minuto. Adesso è pronta per riempire la nostra sfoglia insieme a ricotta, provola affumicata, pomodori pelati etc.