Che si tratti di un pranzo o della cena, ma anche di un antipasto, ci si impegna spesso a preparare tante prelibatezze. Anche dei piatti semplici, con ingredienti di qualità e assemblati bene, possono dare delle soddisfazioni. A volte può capitare che avanzi qualcosa. Spesso il pane, ma anche della pasta, un po’ di riso o degli affettati. Conservarli in frigo per utilizzarli in seguito è possibile con alcune ricette sfiziose. Basta aggiungere qualche altro ingrediente e cucinare il tutto in padella, per dei fritti, o anche al forno.

Sarà facile riciclare il pane raffermo usando avanzi di mozzarella e prosciutto con questa ricetta svuotafrigo da cuocere in forno

Tra i cibi che possono avanzare e seccare c’è il pane. Sia esso in forma di filone, pagnotta o panini, il riuso per una preparazione adatta alla cena è facile. Inoltre, con la ricetta che segue, possiamo usare anche avanzi di altri cibi. Vediamo come.

Pane ripieno al forno

Ingredienti:

una pagnotta avanzata o panini singoli;

uova;

mozzarella;

prosciutto crudo (o dadolata di pancetta o prosciutto cotto);

origano;

una patata;

latte;

sale e pepe oppure paprika.

Prendere il pane (pagnotta o panini) e togliere la calotta superiore. Svuotarlo un po’ della mollica e, se al tatto è troppo secco, spennellare con del latte. A seconda della grandezza del pane, sbattere uno o più uova con del sale e un pizzico di pepe o paprika. Se abbiamo una patata, per arricchire il pane, possiamo sbucciarla, tagliarla a tocchetti e friggerla nell’olio. A questo punto, tagliare il prosciutto crudo a striscioline e la mozzarella a pezzetti. Versare l’uovo sbattuto nel pane cavo, unire l’eventuale patata fritta, il prosciutto a strisce o i cubetti di pancetta o di cotto. Terminare con la mozzarella e un po’ di origano. Cuocere in forno a 170 gradi per circa 30 minuti. Se si vuole, si può chiudere la pagnotta con la calotta precedentemente tagliata via a circa 20 minuti dalla fine del tempo di cottura.

Varianti del pane ripieno

Dentro al pane si potrebbero aggiungere o sostituire degli ingredienti. Ad esempio, al prosciutto crudo si può preferire la pancetta saltata in padella, oppure, invece della mozzarella, mettere della provola tagliata a fette. Un’altra idea è quella di utilizzare olive o pomodoro secco, ma anche della salsa. Per un pane ripieno al gusto di pizza, basterà versarvi della passata di pomodoro, alcune foglie di basilico, mozzarella e, volendo, qualche alice.

