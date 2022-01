Se vi è una cosa a cui siamo particolarmente interessati è l’oroscopo, scoprire cosa ci riserveranno le stelle nell’ambito amoroso e lavorativo, nonché scoprire le caratteristiche di ciascun segno zodiacale. A tal proposito, ogni segno ha delle proprie peculiarità ma è l’ascendente, in realtà, a determinare quelle differenze tra persone dello stesso segno. Qualora non si sappia quale sia il proprio ascendente, ecco come calcolarlo con semplicità.

Ma le caratteristiche dei segni zodiacali ci dicono anche tante altre cose “nascoste”, per esempio quali sono i segni più bravi sotto le coperte e uno, proprio per il suo carattere, è davvero inaspettato. Rimanendo sul tema dell’amore, l’arte della seduzione ne è la piena espressione e non è sempre facile sedurre, soprattutto se parliamo di segni zodiacali dal carattere distintivo. Ma ecco come sedurre lo Scorpione e la Vergine ma anche l’Ariete con queste semplici ma efficaci tecniche secondo l’oroscopo.

Il Manuale di seduzione astrologica

L’autrice Daniela Nipoti ha scritto il libro dal titolo Manuale di seduzione astrologica. Sedurre con le Stelle, nel quale sostiene come siano importanti nell’astrologia sia Venere, il pianeta dell’amore, sia il Sole che rappresenta non solo l’io interiore ma anche una persona fondamentale nella vita del lettore, specialmente se donna.

E non è finita qui, perché oltre a questi due importanti simboli dobbiamo controllare anche la posizione di Marte e della casa settima che, secondo l’autrice, è quella che indicherà come sarà una relazione interpersonale, quindi proprio la socialità stessa da interpretare come contatto diretto con i terzi.

Basandoci su questo Manuale, nonché sulle caratteristiche dei segni zodiacali e dei pianeti sopracitati, ecco come applicare l’arte della seduzione con questi 3 segni zodiacali.

Partiamo dallo Scorpione e sappiamo che la caratteristica principale è il mistero. In realtà dietro ad una freddezza apparente si nasconde un cuore di panna. Lo Scorpione non ama particolarmente mostrare il suo lato estremamente sensibile e questo mistero velato è proprio ciò che lo rende affascinante.

Come si seduce lo Scorpione? Con l’intraprendenza e la sicurezza. Più si è sicuri di sé e più si mostra la propria indipendenza e intraprendenza, sotto diversi punti di vista, tanto maggiore sarà il successo con questo segno. Lo Scorpione nell’intimità ha bisogno di abbandonarsi a braccia sicure e forti su cui poter contare e fidarsi.

Proseguiamo con la Vergine e le caratteristiche principali sono una spiccata passionalità nonché perfezione. Deve essere tutto rigorosamente perfetto sotto tutti i punti di vista e deve avere il controllo su tutto. Quindi, la Vergine si seduce con le attenzioni verso i suoi confronti e verso sé stessi, e come visto prima, la sicurezza e l’intraprendenza sono i punti forti.

Terminiamo con l’Ariete, segno dal carattere deciso, determinato e coraggioso governato proprio da Marte. L’Ariete si seduce con gli scherzi, le battute, i giochi e le sorprese. Ama, infatti, essere sorpreso con intelligenza e decisione. Ama coloro che sanno tenergli testa, anche sotto le coperte.

