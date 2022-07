Basta davvero poco per portare a tavola pietanze squisite e veloci da preparare. Il caldo intenso ci rende difficile passare molto tempo davanti ai fornelli e l’idea di accendere il forno diventa davvero impensabile. Quando le temperature si alzano consumiamo moltissime pietanze fresche e leggere. Ne sono un esempio le insalate di riso o di pasta, ma anche la caprese e deliziosi involtini o carpacci. Oggi vogliamo parlare di un grande classico della tradizione culinaria del nostro Paese: la parmigiana di melanzane. Golosa, ricca ed irresistibile questa pietanza mette d’accordo grandi e piccini. Tuttavia, per realizzarla ci vuole molto tempo perché è necessario friggere le melanzane e usare il forno. Ecco perché oggi suggeriremo la ricetta per preparare una parmigiana da mangiare fredda e che non prevede né l’utilizzo del forno, né la frittura. Il risultato sarà un piatto veloce, fresco e pronto in pochi minuti.

Ingredienti

2 melanzane lunghe;

250 g di mozzarella;

100 g di pomodori ciliegino;

100 g di prosciutto cotto;

60 g di pecorino;

qualche foglia di basilico fresco;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Sfiziosa questa parmigiana di melanzane non fritta da preparare velocemente senza forno, ideale da mangiare fredda

Laviamo per bene le melanzane e rimuoviamo il peduncolo con un coltello. Tagliamo le melanzane a fette rotonde dello spessore di circa mezzo centimetro. Disponiamole dentro uno scolapasta e saliamo le fette di melanzana.

Poggiamo un piatto sotto lo scolapasta e lasciamo riposare le melanzane per almeno 30 minuti. In questo modo, perderanno l’acqua di vegetazione e con essa il classico sapore amarognolo che a volte le accompagna.

Nel frattempo, laviamo i pomodori e tagliamoli a cubetti piccoli. Eliminiamo gran parte dei semi e trasferiamoli in un recipiente. Tagliamo a fette sottili la mozzarella e torniamo ad occuparci delle melanzane. Dopo averle strizzate per bene, facciamo grigliare le melanzane da entrambi i lati su una piastra rovente. Saliamole e mettiamole su un piatto.

Componiamo la parmigiana, dunque prendiamo una fetta di melanzane e spennelliamola con l’olio. Poggiamo sopra una fetta di mozzarella, del pomodoro a dadini e mezza fetta di prosciutto. Ripetiamo il procedimento in modo da creare 2 strati e guarniamo con una foglia di basilico e una spolverizzata di pecorino. Aggiungiamo un filo d’olio e serviamo questa pietanza deliziosa.

Consigli

Sfiziosa questa parmigiana di melanzane, è la deliziosa variante ideale per affrontare le giornate più calde. Se scegliamo pomodori più grandi, possiamo rimuovere la buccia prima di tagliarli a dadini. In questo caso, consigliamo di immergere i pomodori nell’olio d’oliva dopo averli lavati e rimosso il picciolo. Lasciamoli in ammollo almeno per un’ora: l’olio farà ammorbidire la buccia che verrà via facilmente. Possiamo sostituire la mozzarella con il fiordilatte ed ottenere comunque un risultato eccellente.

