L’estate con le sue giornate soleggiate e le alte temperature ci dona moltissimi ortaggi succosi. Tra le verdure maggiormente presenti sulle tavole estive ci sono i pomodori. Durante tutto l’anno con il pomodoro prepariamo deliziosi sughi e salse per i primi piatti. Invece, in estate quest’ortaggio diventa il protagonista di antipasti, primi e secondi piatti squisiti. Con il gran caldo, abbiamo poca voglia di cucinare pietanze elaborate e pertanto prepariamo moltissime insalate come la caprese, oppure la pasta fredda. Pomodoro e mozzarella sono una coppia vincente in cucina con la quale possiamo davvero dare spazio alla fantasia. Ecco perché oggi vogliamo suggerire una ricetta diversa dalle solite e realizzare così un piatto sfizioso e dal gusto sorprendente.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda;

400 g di pomodori ciliegino;

200 g di mozzarella;

2 cucchiai di zucchero di canna;

1 cucchiaio di senape;

qualche foglia di basilico;

1 spicchio d’aglio;

20 ml di olio EVO;

sale q.b.

Con pomodoro e mozzarella invece dell’insalata caprese o della pasta fredda possiamo preparare questa ricetta veloce per un pranzo estivo sfizioso

Laviamo con cura i pomodori e poggiamoli su un canovaccio per asciugarli un po’. Tagliamoli a metà e trasferiamoli in un recipiente. Sbucciamo l’aglio, tagliamolo a fettine sottili e uniamolo ai pomodori insieme all’olio extravergine d’oliva e ad un pizzico di sale.

Laviamo le foglie di basilico, spezzettiamole con le mani ed aggiungiamole ai pomodori. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio e lasciamo riposare gli ingredienti. Nel frattempo, accendiamo il forno facendolo preriscaldare a 200 gradi.

Trasferiamo i pomodorini conditi in uno stampo foderato con carta da forno e precedentemente unto con burro oppure olio. Cospargiamo la carta da forno con lo zucchero di canna e versiamoci sopra i pomodori. Tagliamo a fettine la mozzarella e copriamo con essa i pomodori.

Srotoliamo la pasta sfoglia e spalmiamo la senape sulla sua superficie nel modo più uniforme possibile. Poggiamo la parte ricoperta di senape sulle fette di mozzarella e ripieghiamo la sfoglia in eccesso sui bordi.

Creiamo dei buchi sulla sfoglia usando i rebbi di una forchetta ed inforniamo la torta. Dopo circa 25 minuti, la sfoglia sarà dorata e pronta per essere servita.

Consigli

Con pomodoro e mozzarella invece dell’insalata caprese proviamo questa ricetta golosissima. A volte basta un semplice rotolo di pasta sfoglia per creare una pietanza irresistibile. Una volta sfornata, facciamo riposare la torta per almeno 5 minuti prima di servirla. Poggiamo un piatto sullo stampo, rivoltiamo la torta e togliamo la carta da forno. L’unione tra i pomodori caramellati e la mozzarella fusa sarà un’autentica esplosione di sapori.

