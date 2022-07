La Regione Piemonte è alla ricerca di diplomati e laureati da inserire stabilmente nei suoi uffici.

Proprio di recente, ha pubblicato 5 bandi di concorso per diverse figure professionali tra collaboratori e istruttori, consultabili all’apposita pagina web. Le selezioni a cui è possibile candidarsi sono contrassegnate dallo stato “aperto” ed è sufficiente cliccare sul bando e accedere alla sezione “come presentare domanda”.

Le candidature vanno inoltrate attraverso l’inserimento delle proprie credenziali SPID, CNS o CIE entro il prossimo 4 agosto.

Andando nel dettaglio delle selezioni, i posti sono così suddivisi:

25 collaboratori tecnici agrari e forestali di categoria C;

2 istruttori addetti ad attività in campo veterinario di categoria D;

6 istruttori addetti ad attività in campo farmaceutico di categoria D;

3 istruttori addetti ad attività di tecnico di conservazione museale di categoria D, area museale scienze della vita;

2 istruttori addetti ad attività’ di tecnico di conservazione museale di categoria D, area museale scienze della terra.

Si tratta quindi di 25 posti riservati ai diplomati e 13 riservati ai laureati in diverse discipline.

Andiamo ora ai dettagli dell’iter selettivo, dai requisiti alle prove d’esame da svolgere.

38 posti per diplomati e laureati alla Regione Piemonte con una sola prova scritta e colloquio orale

I requisiti generali sono identici per le cinque procedure di concorso, mentre risultano diversi quelli specifici.

Tra i primi troviamo la cittadinanza italiana o europea, l’idoneità fisica, la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici.

Relativamente ai secondi, la differenza attiene al titolo di studio.

La selezione da 25 collaboratori richiede il possesso del diploma di agrotecnico, perito agrario o altro diploma quinquennale.

Il concorso per istruttore di area museale scienze della terra richiede la laurea in scienze geologiche o naturali. Diversamente, gli aspiranti istruttori dell’area scienze della vita devono essere laureati in scienze forestali, biologiche, naturali o agrarie.

Per 6 farmacisti il titolo è la laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, mentre i 2 veterinari in medicina veterinaria.

Le prove d’esame consistono in un’eventuale preselezione, una prova scritta, un colloquio orale e la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

L’esame scritto, composto da un elaborato o da domande a risposta aperta, si intende superato al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

Per le materie specifiche anche della prova orale, si rinvia ai 5 bandi di concorso.

38 posti per diplomati e non solo in una delle Regioni più belle d’Italia. Un’occasione da non perdere.

Approfondimento

Uso dei social network, etica e parità, tutte le novità in arrivo nel pubblico impiego anche per i futuri candidati