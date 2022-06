Golosa ed estiva questa parmigiana di melanzane bianca da preparare velocemente in padella senza pomodoro, ma con un irresistibile ingrediente segreto 

L’estate ci offre una varietà incredibile di ortaggi e frutta tra cui scegliere. Quando le giornate si fanno più calde, non abbiamo voglia di accendere il forno per preparare i nostri piatti. In questo periodo, sono molte le verdure di cui disponiamo e le melanzane sono tra le più utilizzate. Con queste possiamo realizzare contorni sani o arricchire primi piatti gustosi, ma anche preparare grandi classici della tradizione. Amata da grandi e bambini, la parmigiana di melanzane rappresenta pienamente la tradizione culinaria italiana.

Ciò che rende così sfizioso questo piatto sono la sua bontà e la grande esplosione di sapore che ci regala ad ogni boccone. Ecco perché oggi vogliamo suggerire una sua cremosissima versione davvero facile e veloce, ma diversa dalla ricetta originale. Come ogni grande classico, sono numerose le rivisitazioni di questo piatto e con questa ricetta ne proporremo una. Infatti, non useremo il forno e nemmeno il pomodoro, ma un ingrediente che renderà la nostra parmigiana bianca un piatto al quale non potremo resistere.

Ingredienti

600 g di melanzane;

300 g di mozzarella;

150 g di prosciutto cotto;

50 g di farina 00;

100 g di formaggio grattugiato;

500 ml di olio di semi per friggere;

6 foglie di basilico;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Laviamo le melanzane eliminando il peduncolo. Tagliamole a fette spesse circa mezzo centimetro e facciamole spurgare sotto sale per circa 30 minuti. Nel frattempo, tagliamo a pezzetti la mozzarella e teniamola da parte. Strizziamo le melanzane, tamponiamole con della carta assorbente e facciamo scaldare l’olio di semi in un tegame. Mettiamo la farina in un recipiente ed usiamola per impanare le nostre melanzane. Quando l’olio sarà ben caldo, facciamo dorare le melanzane da entrambi i lati. Poggiamole sulla carta per fritti e iniziamo a comporre la parmigiana.

Procuriamoci una padella antiaderente e versiamo sul fondo un filo d’olio. Creiamo un primo strato di melanzane, aggiungiamo il prosciutto cotto a fette, metà della mozzarella a disposizione e un po’ di formaggio grattugiato. Ripetiamo il procedimento fino ad ottenere almeno 2 strati, terminando con la mozzarella, il formaggio grattugiato e le foglie di basilico. Irroriamo con un filo d’olio e facciamo cuocere la parmigiana in padella. Dopo 15 minuti rimuoviamo il coperchio e terminiamo la cottura in modo che in superficie si formi una deliziosa crosticina.

Consigli

Golosa ed estiva questa parmigiana di melanzane bianca è il piatto con cui conquistare amici e parenti. Chi non vuole utilizzare la mozzarella, può scegliere di sostituirla con la besciamella. Consigliamo di usare le melanzane tonde per realizzare questo piatto, perché in questo modo sarà più semplice comporre la parmigiana in padella. Anche senza il pomodoro, questo piatto resta una vera e propria delizia. Inoltre, usare il prosciutto cotto lo rende una pietanza ancora più completa e amata anche dai bambini.

