Con questo caldo afoso molti approfittano del fine settimana per fare una puntata sul mare o sul lago. Ma la montagna può essere una valida meta alternativa in queste calde giornate estive. Ed infatti le prenotazioni per le strutture in altura hanno subìto in queste ultime settimane un boom.

La montagna viene scelta per fare un fine settimana rinfrescante e rilassante, ma è anche sempre più meta di vere e proprie vacanze alternative al mare. Magari qualcuno preferisce passare una settimana in montagna e poi andare al mare, al caldo all’estero, a gennaio o febbraio.

La montagna offre indubbi vantaggi. Sicuramente quello del clima, le temperature in montagna sono decisamente più basse di quelle che si trovano al mare. Inoltre un bordo piscina può essere altrettanto attraente di una spiaggia. E poi la montagna probabilmente offre maggiore tranquillità e meno stress ed un’aria decisamente più pulita. Inoltre una vacanza in altura può risultare economicamente più conveniente di una vacanza al mare.

Per una vacanza in estate in montagna qui si ammirerà uno dei panorami più famosi del mondo

A meno di un’ora di auto da Milano e da molte delle province lombarde, si trova una località montana che offre divertimento, relax ed un panorama mozzafiato. Sul Pian dei Resinelli, un altopiano ai piedi della Grignetta, è impossibile annoiarsi. Questo altipiano a 1.400 metri di altezza è perfetto per 1 o 2 giorni di relax, ma anche per una vacanza un po’ più lunga.

Questa località offre veramente moltissime attività. Molte famiglie vengono a trascorrere la domenica mangiando al fresco nell’immenso prato. Chi ama camminare qui non ha che l’imbarazzo della scelta tra le numerose passeggiate. Inoltre anche gli amanti della rampicata qui potranno trovare il loro divertimento.

La località è proprio sopra il lago di Lecco. Qui una delle mete più ambite è il sentiero che porta al Belvedere nel parco del Valentino. Camminando per circa 20-30 minuti su un facile sentiero, si raggiunge una terrazza da cui si gode una vista spettacolare sul lago di Lecco. Nelle giornate limpide è possibile ammirare, oltre alle Alpi Retiche, anche il Monte Rosa in lontananza. Questo è il panorama che aveva negli occhi Alessandro Manzoni quando scrisse i Promessi Sposi.

Una scelta da apprezzare

Per una vacanza in estate in montagna, quest’ultima è una scelta sempre più apprezzata dalle famiglie. L’Italia è circondata dal mare, ma è un Paese anche ricco di monti. In estate si privilegia il mare e si tende a trascurare la montagna, che invece diventa meta preferita durante l’inverno. Eppure anche d’estate i monti possono offrire delle vacanze indimenticabili con il vantaggio di avere anche prezzi molto abbordabili.

Per esempio chi al mare preferisce la montagna potrebbe soggiornare ad Arabba, elegante località ai piedi del celebre Passo Pordoi. Qui è possibile affittare un appartamento per quattro ospiti ad un prezzo veramente conveniente. Oppure un monolocale nel centro del paese. Ma si possono trovare delle soluzioni economiche e molto carine anche in bed and breakfast.

Approfondimento

