Con il caldo che si fa ogni giorno più forte, la voglia di cucinare è davvero bassissima. Ci sono molte pietanze che possiamo preparare in modo veloce per combattere il caldo. Tra queste ci sono le insalate di pasta, di riso, di pollo, di tonno oppure di verdure. In estate, queste ricette sono molto apprezzate perché possiamo anche realizzarle il giorno prima e portarle al lavoro o per le nostre gite fuori porta. Inoltre, possiamo preparare questi piatti dando spazio alla fantasia e assecondando i nostri gusti e preferenze. Oggi vogliamo suggerire una ricetta veloce e saporita che si prepara in meno di 10 minuti. Questa pietanza diventa un delizioso piatto unico, perché tonno e verdure lo completano ed arricchiscono. Siamo certi che il suo squisito gusto ed il profumo conquisteranno tutti i palati.

Ingredienti

320 g di pasta corta;

150 g di tonno sott’olio;

100 g di pomodoro datterino;

una cipolla di Tropea;

100 g di feta;

1 cetriolo;

20 olive;

150 g di mais;

5 foglie di basilico fresco;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Sfiziosa ed estiva questa pasta fredda con tonno e verdure da portare al lavoro e al mare

Per preparare la nostra ricchissima insalata di pasta, mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua e portiamola a bollore. Mentre aspettiamo di poter cuocere la pasta, prepariamo tutti gli ingredienti. Per prima cosa, scoliamo il tonno dal suo olio in modo da eliminarne il più possibile. Laviamo e tagliamo a dadini i pomodori e mettiamoli da parte in un recipiente capiente. Aggiungiamo il mais e le olive, dopo averle tagliate a metà. Sbucciamo la cipolla di Tropea e tagliamola a rondelle molto sottili. Tagliamo anche il cetriolo a fettine e la feta a cubetti. Uniamo il tutto ai restanti ingredienti nel recipiente.

A questo punto, quando l’acqua avrà raggiunto il bollore, saliamola e facciamo cuocere la pasta. Scoliamola al dente e versiamola nel recipiente. Versiamo un filo d’olio e aggiungiamo qualche fogliolina di basilico fresco lavato e spezzettato.

Consigli

Sfiziosa ed estiva questa pasta fredda con tonno è davvero ricca di gusto e profumatissima. Possiamo mangiarla subito oppure conservarla per il giorno dopo. Una volta raffreddata, mettiamola in un contenitore ermetico nel frigorifero. Se per errore facciamo cuocere troppo la pasta e questa non è più al dente, passiamola sotto l’acqua fredda dopo averla scolata. In questo modo, bloccheremo velocemente la cottura e la pasta non si disferà.

