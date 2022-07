L’estate è la stagione delle vacanze. Purtroppo, però, le ferie non possono di certo durare da giugno a settembre. Le settimane in cui si rimane in città le dobbiamo comunque sfruttare per fare belle gite. Bisogna organizzare i fine settimana della bella stagione per organizzare gite e passeggiate. L’Italia ha molto da offrire. Ci sono i borghi, i castelli, i parchi e le ville antiche con giardini fioriti. Senza dimenticare le città. Oltre alle più note e rinomate, ve ne sono anche di meno famose ma che hanno molto da offrire. Di solito, sono quelle che soddisfano di più perché si rivelano delle piacevoli e gradite scoperte. Tutte mete che ci permettono di fare una bella scampagnata o addirittura organizzare un intero weekend fuori porta.

Le cascate sono un’attrazione naturalistica molto affascinante. Sarà per l’altezza o per l’acqua, che qui si mostra in tutta la sua potenza, le cascate rappresentano spesso la scelta per una piacevole gita con tutta la famiglia. Ammirare una cascata ci dà la possibilità di stare in mezzo alla natura. In genere, infatti, per raggiungere un salto d’acqua, bisogna percorrere qualche sentiero. È anche un modo per fare trekking o una tranquilla passeggiata. In Italia ci sono parecchie cascate. Le Marmore sono ovviamente le più famose. Ma esistono anche altre piccole realtà che sono veri e propri gioiellini tutti da scoprire. Nelle prossime righe andremo a conoscere proprio una di queste.

Vicino Milano ci sono splendide cascate da ammirare durante una passeggiata nella natura anche con bambini

Ci troviamo alle cascate del Perino, in provincia di Piacenza. In tutto sono 5 cascate naturali delle quali, la più alta, fa un salto di quasi 17 metri! Tutte si raggiungono attraverso un sentiero piuttosto semplice, lungo circa 7 km. Il percorso ha inizio dalla Chiesa di San Lorenzo di Calenzano, frazione di Bettola. Il sentiero è indicato dalla segnaletica bianca e rossa CAI sentiero 155. Purtroppo, la prima cascata non è visitabile a causa dello smottamento del terreno. Si prosegue quindi fino ad arrivare a un punto cruciale del percorso, il Mulino del Riè. Tipico esempio di architettura rurale, è la testimonianza di una delle antiche attività del passato di questa zona.

L’intero percorso è altamente suggestivo, con tanti punti panoramici e belvedere. In alcuni punti si costeggiano anche le acque del torrente che danno vita a caratteristici laghetti. Come già detto, il percorso è abbastanza facile e adatto a tutti. Tuttavia, è bene essere attrezzati con scarpe da trekking adeguate. Volendo, anche con bastoni da camminata. Alcuni tratti sono scivolosi. Le cascate del Perino sono a circa 40 km da Piacenza, facilmente raggiungibile dal capoluogo lombardo tramite la A1. Dunque, anche se potrà suonare strano, vicino Milano ci sono splendide cascate perfette per una bella gita.

Lettura consigliata

In un paradisiaco angolo d’Italia si trova un’altissima e meravigliosa cascata di cui già parlò un sommo poeta