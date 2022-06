Per combattere il caldo estivo, ecco un irresistibile dolce fresco e delizioso da preparare velocemente con fragole, panna e yogurt

L’estate è una stagione molto generosa perché ci regala numerosi frutti succosi e profumatissimi. In questi giorni in cui il caldo si fa sempre più intenso ed insopportabile, cerchiamo di mangiare molta frutta e verdura e di bere molto. Cibi leggeri e freschi sono ciò che ci serve per affrontare al meglio queste giornate roventi. Oggi vogliamo consigliare un dolce cremoso e buonissimo da preparare velocemente usando solo 6 ingredienti. Per farlo utilizzeremo le fragole, un frutto ricchissimo di vitamina C e del quale purtroppo godremo ancora per poche settimane. Per fortuna, possiamo conservare facilmente le fragole e gustarle nei mesi che verranno in tutta la loro golosità. Perfetto per deliziare i nostri pomeriggi o da consumare a fine pasto, questo dessert è in grado di conquistare tutti al primo assaggio.

Ingredienti

500 g di yogurt bianco;

250 g di fragole;

200 ml di panna da montare;

170 g di latte condensato;

30 g di zucchero;

qualche foglia di menta fresca.

Procuriamoci un recipiente e versiamo al suo interno lo yogurt bianco. Aggiungiamo il latte condensato e mescoliamo i 2 ingredienti con un cucchiaio. Quando otterremo una crema liscia e vellutata potremo procedere.

A parte, versiamo la panna ben fredda e montiamola con le fruste elettriche. Dopo qualche minuto la panna sarà pronta e potremo così incorporarla delicatamente al composto di latte e yogurt. Per farlo usiamo una spatola e procediamo mescolando dal basso verso l’alto.

Copriamo il recipiente che contiene la crema con la pellicola trasparente e lasciamola riposare nel congelatore per almeno 30 minuti. Mentre la crema rassoda nel freezer, occupiamoci delle fragole. Teniamone da parte qualcuna per guarnire il dolce, laviamole con delicatezza e rimuoviamo il picciolo.

Tagliamole a pezzetti e trasferiamole in una padella possibilmente antiaderente. Aggiungiamo lo zucchero e facciamole caramellare mescolandole spesso. Dopo circa una decina di minuti le nostre fragole saranno scure e dalla consistenza cremosa. Lasciamole intiepidire e togliamo la crema dal congelatore. Aggiungiamo le fragole alla crema mescolando il tutto molto delicatamente.

A questo punto, foderiamo uno stampo da plumcake con la pellicola trasparente e versiamo al suo interno il composto. Livelliamolo usando un cucchiaio o una spatola e copriamolo con altra pellicola trasparente Lasciamo riposare il nostro semifreddo per almeno 4 ore, dopodiché rimuoviamolo dallo stampo. Guarniamolo con qualche fragola fresca a pezzetti e le foglioline di menta.

Consigli

Per combattere il caldo estivo, ecco un irresistibile dessert da preparare con pochi e semplici passaggi. Una volta decorato, serviamolo immediatamente perché potrebbe sciogliersi velocemente. Questo dolce si conserva nel congelatore ben avvolto dalla pellicola trasparente al massimo per 10 giorni. Per montare la panna senza fatica, teniamo nel frigorifero per almeno un giorno anche le fruste e il recipiente che la dovrà contenere.

