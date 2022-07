Molti credono nella fortuna e, su questa convinzione, basano tutta la propria vita. Pensano che esista un fattore esterno che, alla fine, funge da ago della bilancia in tutto: amore, affari, affetti. Ebbene, a prescindere dalle credenze più o meno intense, l’evidenza dice che non tutto ciò che accade dipende da noi. Si potrà chiamare fortuna o in un altro modo, ma certo è che non tutto scaturisce dalla nostra volontà. In astrologia si reputa che, a causa di fattori astrali e planetari, esistano segni che vengono influenzati più positivamente di altri. Questi vanno sotto il nome di “fortunati”, potendo eccellere in determinati ambiti, più che in altri. Per quanto riguarda il gioco, l’oroscopo ha idee precise su 3 segni in particolare.

Segni che dovrebbero giocare

Vediamo quali sono i segni zodiacali che possono dirsi davvero fortunati quando partecipano ad una gara o ad un gioco. Secondo le stelle, 3 di loro sono i favoriti in questo settore della vita e dovrebbero giocare, se non lo fanno già. Ciò in quanto, in un modo o nell’altro, riusciranno a portare a casa il risultato, ossia la vittoria. Sveliamo, dunque, quali sono i 3 segni dello zodiaco più fortunati al gioco.

Partiamo dal primo: l’Ariete, considerato, in generale, tra i più fortunati dello zodiaco. Questa situazione deriva dalla combinazione tra l’influenza astrale positiva e il carattere fortemente determinato del segno. Quest’ultimo, infatti, tende a non mollare mai di fronte alle difficoltà. Inoltre, investe il massimo delle sue energie per raggiungere i propri obiettivi. Quindi, quando decide di mettersi in gioco, non ce ne è per nessuno. Si può dire, quindi, che l’Ariete sia in parte artefice, esso stesso, della propria fortuna.

I 3 segni dello zodiaco più fortunati al gioco che porteranno a casa trofeo e vittoria

Secondo tra i fortunati al gioco, secondo l’oroscopo, è il Toro. Questo, a differenza del primo, dovrà accontentarsi di essere fortunato solo in questo settore. Infatti, nel resto degli ambiti della vita potrà contare ben poco sui colpi di fortuna. Nonostante si tratti di un segno temerario e coraggioso, negli ambiti diversi dal gioco non è favorito.

Terzo segno baciato dalla fortuna è il Sagittario che, per certi aspetti, è da reputarsi il più fortunato di tutto lo zodiaco. Questo perché la fortuna e l’ottimismo lo guidano in qualsiasi situazione. È così abituato a questa forza positiva, che non si chiede neppure come fa a superare con grande facilità qualsiasi situazione. Di certo, la sua predisposizione ottimista verso le cose della vita rappresenta una grande forza e lo aiuta non poco.

