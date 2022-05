Siamo finalmente arrivati alla fine di uno dei maggio più caldi degli ultimi anni. Un mese faticoso per moltissimi segni zodiacali che forse hanno sofferto più del dovuto. Giugno, però, promette di raccontare tutt’altra storia. I movimenti astrali annunciano infatti una settimana esplosiva per 3 segni zodiacali. Il supporto di Venere e Giove renderà il loro inizio giugno davvero indimenticabile. Pessime notizie, invece, per Acquario e Scorpione che si candidano a essere i segni più insopportabili di tutto lo zodiaco.

Arrivano 7 giorni ad alta tensione per Acquario e Scorpione

Iniziamo con i segni flop della settimana che porta da maggio a giugno. Il peggiore per distacco è l’Acquario. I nati sotto questo segno non riusciranno davvero a tollerare niente. E non faranno nulla per nascondere il loro nervosismo. A peggiorare la situazione contribuiranno anche il Sole e Mercurio in opposizione che causeranno incomprensioni e problemi sul lavoro.

Non andranno meglio le cose per gli Scorpione. Venere arriva in Toro, in diretta opposizione con lo Scorpione. Una congiunzione astrale che metterà i bastoni fra le ruote a chi è in cerca di incontri e relazioni causando enorme frustrazione. Frustrazione che potrebbe ripercuotersi anche sul posto di lavoro portando a litigi e scontri.

Il Toro è il segno top della settimana

Finalmente arriva Venere nel segno e per i Toro è il tempo di dedicarsi all’amore. Questa settimana i Toro saranno veramente magnetici e attireranno gli sguardi ammirati di tutti. In compagnia di Venere arriverà anche Giove, il pianeta della fortuna, a rendere il periodo indimenticabile. Soldi, incontri interessanti e promozioni sul lavoro. Cosa volere di più?

Settimana esplosiva per 3 segni zodiacali che grazie a Venere e Giove coroneranno i loro sogni mentre Acquario e Scorpione saranno veramente insopportabili

Finalmente arriva un periodo sereno per i Vergine che hanno vissuto un maggio di alti e bassi. Giove non è più in opposizione e Venere in Toro favorisce gli incontri. Anche quelli decisamente piccanti. E se dal punto di vista relazionale sarà una settimana focosa, da quello lavorativo sarà estremamente proficua. Tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare un’occasione per fare carriera da non farsi assolutamente scappare.

Dopo un lunedì difficile torneranno a splendere anche i Leone. L’accoppiata favorevole Marte-Giove sembra esaltare ancora di più le caratteristiche dei Leone che saranno intraprendenti come non mai. Da martedì in poi prendere l’iniziativa e dare il via a un progetto ambizioso sarà un’idea decisamente consigliata.

Approfondimento

