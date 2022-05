Chi ha soldi sul conto e cerca l’occasione per investire è in arrivo un ricco BTP con doppio premio fedeltà

Spesso per il piccolo risparmiatore il vero problema non sono i risparmi da investire (vanno bene anche solo 1.000 euro) quanto le soluzioni. Dove, come e perché investire su un dato asset? Si gioca su questi dilemmi, di norma, la partita se, come e quando passare all’opera.

Ora, per chi ama il reddito fisso e cerca una soluzione di media-lunga durata, ecco in arrivo un nuovo BTP “special edition”. Ovviamente non si tratta del BTP Futura. Considerata la formula step-up di questi bond e l’attuale inflazione alle luce, per il Tesoro era alto il rischio di non raccogliere nulla. In compenso le attuali quotazioni di questi titoli ne hanno portato alle stelle i rendimenti.

Si tratta invece del BTP Italia, il bond con il rendimento indicizzato al tasso di inflazione. Dunque, per chi ha soldi sul conto e cerca l’occasione per investire è giunta l’ora di fare qualche considerazione in proposito.

L’annuncio del MEF

Com’è noto, il BTP Italia è il classico titolo di Stato indicizzato al tasso d’inflazione nazionale. Il bond è studiato soprattutto per i risparmiatori individuali, al dettaglio (c.d. retail), ossia le persone fisiche o affini.

Ancora non sono noti alcuni dettagli tecnici importanti che saranno svelati poco prima dell’emissione. Il riferimento è ad esempio alla durata dell’obbligazione, che sarà compresa tra i 6 e i 10 anni. Lo si saprà tra qualche giorno.

Si sa già, invece, che il titolo sarà emesso da lunedì 20 a giovedì 23 giugno 2022. Come per le emissioni precedenti, il neo bond sarà collocato sul mercato in 2 fasi.

La prima si svolgerà nei primi 3 giorni della settimana di collocamento, ossia tra il 20 e il 22 giugno, salvo chiusura anticipata. Questi primi 3 giorni saranno riservati esclusivamente ai risparmiatori retail. La seconda fase si terrà giovedì 23 giugno e sarà riservata ai soli investitori istituzionali.

Per conoscere i tassi minimi garantiti del BTP Italia bisognerà attendere venerdì 17 giugno, quando il MEF li renderà noti.

Viceversa si sa già quale sarà la novità annessa al titolo, ossia la previsione di un doppio premio fedeltà. Il premio è riservato ai risparmiatori retail che acquistano il titolo in emissione e lo tengono almeno fino alla prima delle due date di erogazione.

In particolare, vale quanto segue. Il primo premio fedeltà sarà appannaggio di chi lo acquisterà in emissione e lo terrà fino alla data di erogazione. Il secondo premio, invece, a chi lo acquisterà sempre durante il collocamento e lo terrà fino a naturale scadenza.

Il bond sarà acquistabile dai risparmiatori direttamente in banca o presso gli sportelli postali. Oppure sfruttando l’home banking per i clienti abilitati all’operatività online.

A emissione conclusa, il titolo sarà scambiato sul MOT, il mercato secondario dei titoli di Stato. Fino al suo giorno di scadenza, quindi, anche il futuro BTP Italia sarà liberamente tradabile ai prezzi di mercato che si formeranno via via nel tempo.

Dunque, non resta che attendere gli ultimi dati chiave (durata, tassi cedolari minimi e premi) per le ultime valutazioni operative.

