Mancano pochi giorni all’inizio di giugno, il mese che ci catapulterà direttamente all’estate. Per molti è il momento delle vacanze, del mare e dell’uscita dalla noiosa routine quotidiana. Quest’anno, però, alcuni di noi avranno qualche motivo in più per festeggiare l’arrivo del sesto mese dell’anno. Perché le stelle prevedono un giugno scintillante e ricco di soldi e opportunità per 3 segni zodiacali che potranno contare sull’aiuto di Venere e Giove. Vergine e Cancro, invece, dovranno provare a salvare il salvabile. Per loro le previsioni sono tutt’altro che buone.

Giugno sarà un mese ricco di insidie per Vergine e Cancro

Calma, pazienza e capacità di riconoscere le trappole. Senza queste doti i Vergine faticheranno tantissimo nel prossimo mese. É in arrivo un periodo di scarse motivazioni, fatiche sul lavoro e in amore e poche soddisfazioni economiche. In più i colleghi proveranno a mettere i bastoni fra le ruote. Per i Vergine sarà fondamentale capire da dove arrivano gli attacchi per non vanificare quanto costruito negli ultimi mesi.

Giugno sarà un mese a due facce per i Cancro, tra i segni peggiori anche a maggio. Da un lato ci sarà la voglia di sperimentare e di provare una nuova strada lavorativa. Dall’altro l’emotività eccessiva potrebbe frenare i nati sotto questo segno. Servirà invece razionalità per non farsi coinvolgere in relazioni sbagliate e per non affossare il conto in banca.

Arriva la svolta tanto attesa per i Bilancia

Prosegue il momento positivo della Bilancia, già tra i segni al top dello scorso fine settimana. A giugno i Bilancia potranno contare sull’influsso positivo di Marte in Gemelli e su una Venere finalmente amica. Il prossimo mese sarà perfetto sia per costruire relazioni importanti che per riempire il salvadanaio.

Giugno scintillante e ricco di soldi e opportunità per 3 segni coccolati da Venere e Marte mentre per Vergine e Cancro arrivano tempi bui

I Gemelli festeggeranno un compleanno di giugno davvero alla grande. Marte stabile nel segno favorisce il lavoro e le finanze. A dargli una mano arriverà anche Mercurio che renderà i nati sotto questo segno intraprendenti e carichi di energie. È il momento migliore dell’anno per far partire un progetto professionale estremamente ambizioso.

Molto bene anche il giugno degli Scorpione. Il transito di Marte crea opportunità a livello finanziario, con tanto di possibili vincite economiche. In camera da letto, invece, regneranno le emozioni forti e la passione. Soprattutto per chi è già in una relazione consolidata. Gli Scorpione dovranno fare attenzione a non farsi travolgere da tutte queste esperienze ma la strada sembra davvero in discesa.

