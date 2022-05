Cembre è un titolo azionario che nell’ultimo anno ha dato buone soddisfazioni ai suoi azionisti. Nel suo settore di riferimento, infatti, si colloca al secondo con una performance del 16% dietro a un titolo a media capitalizzazione, ma davanti a un colosso come Prysmian.

Questi ottimi risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno sono sostanzialmente da collegare agli ottimi risultati societari che si possono riassumere come segue.

Per l’intero anno, la società ha riportato un fatturato di 166,84 milioni di euro rispetto ai 137,14 milioni di euro di un anno fa. Le entrate sono state di 167,71 milioni di euro rispetto a 137,93 milioni di un anno fa, con un rialzo di circa il 20%. L’utile netto è stato di 25,32 milioni euro in rialzo di circa il 40% rispetto a 18,98 milioni di un anno fa. L’utile base per azione da operazioni continue è stato di 1,51 rispetto a 1,13 euro di un anno fa anch’esso in aumento di oltre il 30%.

Per completezza va anche riportato che questo inizio 2022 è stato molto positivo per il titolo che ha riportato un utile in aumento di circa il 50%.

Adesso, però, sul futuro di Cembre regna l’incertezza, ma è vicino a importanti i livelli di prezzo oltre i quali il titolo potrebbe scattare al rialzo.

Sul futuro di Cembre regna l’incertezza, i livelli oltre i quali il titolo potrebbe scattare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cembre (MIB:CMB) ha chiuso la seduta del 27 maggio in ribasso dello 0,72% rispetto alla seduta precedente, a quota 27,4 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico da molte settimane il titolo si sta muovendo in area 27,4 euro – 29,4 euro. Solo la decisa rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Una chiusura settimanale superiore a 29,4 euro potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 32,8 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si potrebbero collocare in area 41,6 euro, prima, e in area 50 euro poi.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso, allora il titolo potrebbe ritornare in area 18 euro.