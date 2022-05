Con questa grande novità inviare file pesanti con iPhone, Android o pc diventa più facile che mai

Inviare file grandi di dimensioni è un’esigenza che nel tempo è diventata sempre più comune. Che si tratti di un documento o di un video capita non di rado che si vada oltre quelle che sono le soglie limite indicate da alcuni servizi.

Le soluzioni, da tempo, non mancano. A volte, però, rischiano di essere non troppo immediate per chi non ha grande dimestichezza con questi temi. E proprio per questo diventa rilevante il fatto che un servizio largamente diffuso si apra alla possibilità di inviare file di grandi dimensioni. È WhatsApp a farlo e con questa grande novità un po’ tutti potranno godere dell’immediatezza del metodo. E per riuscire a farlo basta davvero poco. Ma meglio fare un po’ il punto della situazione.

“Ora – si legge sul sito della piattaforma – è possibile inviare file all’interno di WhatsApp fino a 2 GB alla volta, sempre protetti dalla crittografia end-to-end”. Per dare l’idea quanto importante sia stato il passo in avanti si può dire che si è passati al nuovo limite partendo dai 100 Megabyte che erano la soglia precedente.

Le modalità con cui si potrà iniziare a godere di queste opportunità non sono state chiarite, ma è lecito immaginare che possano servire pochi giorni. In genere si parla di roll out, nel senso che si fa riferimento alla necessità che la versione aggiornata dell’app sia distribuita all’utenza.

Con questa grande novità inviare file pesanti con iPhone, Android o pc è diventato più facile che mai

Poi con pochi passaggi si potranno inviare file di grandi dimensioni in delle conversazioni o addirittura in un gruppo. Basterà utilizzare la procedura che si è utilizzata per l’invio di qualsiasi file e non curarsi delle dimensioni fino ad un massimo di 2 Gigabyte.

Il grande vantaggio rappresentato da WhatsApp è la sua capacità di essere trasversale e multipiattaforma. In relazione alla prima caratteristica si fa riferimento al fatto che lo hanno più o meno tutti, indipendentemente dalla loro attitudine all’uso dalla tecnologia.

Il secondo aspetto si riferisce al fatto che è disponibile su tutte le piattaforme, compresa quella Desktop. Si può, dunque, utilizzare sia dal computer che attraverso qualsiasi tipo di smartphone. Dal proprio iPhone o dispositivo Android in pochissimo tempo si potrà inoltrare qualsiasi file di grandi dimensioni e viceversa.

Questa opportunità, a dire il vero, era già utilizzabile attraverso delle alternative. Il riferimento è, ad esempio, a Telegram che già da tempo consente l’invio di file di grandi dimensioni. Tuttavia, il fatto che WhatsApp abbia preso questa strada fa ugualmente notizia per quella che resta al momento una sua maggiore capillarità.

Con questa grande novità, dunque, inviare file di grandi dimensioni non sarà più un problema.

