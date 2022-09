A chi piacciono i formaggi freschi, cremosi e simili agli yogurt? E se ci fosse un modo per farne uno in casa gustosissimo, ottima fonte di proteine e che aiuta il sistema immunitario con la sua quantità di fermenti lattici? Molti resterebbero stupiti. Eppure è facilissimo: ecco come si fa questo formaggio fresco in casa, tipico della cucina medio orientale. È il labneh o labne, si gusta con i falafel o con la pita, ma anche sul pane più comune, ed è una vera prelibatezza. Si trova facilmente nei ristoranti libanesi, ma anche in quelli greci, siriani e israeliani. Esiste in due versioni, quella morbida, spalmabile quasi, che viene condita con del semplice olio d’oliva e mix di spezie, e quella più consistente. In quest’ultimo caso viene servito in palline con spezie aromatiche e semi.

Prepararlo in casa non solo è fattibile, è anche semplicissimo. Basta infatti filtrare lo yogurt con una garza per formaggi fino a ottenere la consistenza che si desidera. La versione morbida è anche quella più gustosa e si può accompagnare, come detto, con un filo di olio d’oliva e un mix di spezie chiamato zaatar, tipico anch’esso delle regioni medio orientali.

Come si fa questo formaggio fresco in casa per piatti gustosi ed esotici

Questi dunque gli ingredienti per 250 g di formaggio labneh:

250 g di yogurt bio;

250 g di yogurt di capra bio;

1/2 cucchiaino di sale;

olio d’oliva.

Con questi dosaggi si arriva a raccogliere circa 200 grammi di siero, che può essere conservato ben chiuso e usato per i dolci o per il pane nei 2-3 giorni successivi. Ottimo consiglio per non sprecare! Per preparare il labneh occorrono circa 5 minuti, ma poi il formaggio deve stare a riposo per 12-24 ore.

La semplice ricetta da fare in casa

In una ciotola mescolare i due yogurt e unire il sale. In un colino a maglie strette inserire e foderare la garza bagnata e strizzata bene. Meglio sovrapporre due garze, per filtrare ancora meglio lo yogurt. A questo punto il colino va riempito con il composto di yogurt e posto su una ciotola alta, per far colare tutto il siero. In questo modo lo yogurt si trasformerà piano piano nel formaggio desiderato, con la giusta consistenza. Quando sarà morbido e cremoso, basterà toglierlo dal colino e servirlo condito con le spezie e un giro d’olio – senza mescolare! In abbinamento con cracker, crostini o del morbido pane pita è perfetto e gustosissimo.

