Abbiamo da poco superato la soglia di metà mese entrando nell’ultima, intera, settimana di un settembre molto movimentato dal punto di vista celeste e astrologico.

L’oroscopo, infatti, ha subito l’influenza di innumerevoli transiti, regalando gioie o, a volte, dispiaceri ai suoi abituali protagonisti. A dominare la scena di settembre, però, non sono stati solo i solitari pianeti ma alcune “accoppiate vincenti”.

Da giorno 15 è ancora forte l’influenza di Saturno e Luna rivelatasi favorevole per alcuni segni di terra, acqua e aria.

Da giorno 23, invece, domineranno la scena Mercurio e Sole, promettendo risvolti di pura fortuna ad altri segni zodiacali, soprattutto nel fine settimana.

Mercurio e Sole protagonisti della settimana

Come appena accennato, il cielo di quest’ultima settimana di settembre, vedrà risplendere una coppia molto affiatata, destinata a influenzare positivamente l’oroscopo.

Stiamo parlando del Sole e di Mercurio.

Il primo, la stella madre del nostro sistema planetario, inonderà di luce la casa della Bilancia, orientativamente giorno 23 settembre. Pressoché contemporaneamente il pianeta Mercurio raggiungerà una particolare pozione chiamata “cazimi”. Questo termine di origine medievale indicherebbe una tale vicinanza al Sole, tanto da poter parlare quasi di una congiunzione.

Inoltre, questa “congiunzione” avrebbe il potere di intensificare l’influenza del pianeta e le sue doti. Nel caso di Mercurio: astuzia, lucidità mentale, intelligenza e spirito critico.

Fortuna in arrivo nell’ultima settimana di settembre per 3 segni zodiacali

Innanzitutto, questa combinazione di Mercurio e Sole agirà proficuamente nei confronti della Bilancia. L’oroscopo settimanale vede questo segno al top della fortuna, già da lunedì ma soprattutto da venerdì. Il Sole, infatti, detterà l’inizio del suo periodo ponendo le basi per qualcosa di grosso.

Mercurio, invece, potrebbe portare una certa scaltrezza che potrebbe rivelarsi fondamentale per “vederci bene” tra gli affari e puntare su quello giusto. Quindi, potrebbero esserci soldi in arrivo per la Bilancia, con l’apertura di nuove fonti di guadagno.

Un segno di terra premiato dall’oroscopo

Il Sole in Bilancia e Mercurio in cazimi porteranno fortuna anche a un altro segno associato a questo pianeta. Stiamo parlando della Vergine, che grazie alla sua puntigliosità potrebbe iniziare a farsi valere a lavoro.

Con l’intelletto spinto a mille dal pianeta dominante si potrebbero aprire occasioni per far valere la propria professionalità e personalità. Ciò potrebbe portare gratificazioni ma anche quella desiderata promozione.

Un segno d’aria baciato dalla fortuna

Infine, fortuna in arrivo nell’ultima settimana di settembre per il segno dei Gemelli. Nei suoi confronti, Sole e Mercurio faranno le veci di Venere, portando una ventata d’amore nella sua vita.

In particolare, sarebbero i single a poter tirare un sospiro di sollievo, finalmente beccati da quella freccia di Cupido che unisce le anime gemelle.

