L’oroscopo può darci indicazioni su come vivere le nostre giornate, ma non solo. Ogni segno zodiacale possiede caratteristiche ben precise ed è proprio questo il motivo per il quale leggiamo l’oroscopo che riguarda le persone che ci interessano. Infatti, l’astrologia può aiutarci a scoprire il carattere delle persone ed oggi vogliamo dedicare la nostra attenzione ai segni più cattivi e calcolatori dello zodiaco. Ci sono alcuni segni che per indole possono apparire e mostrarsi freddi e crudeli. Tra questi ci sono i Gemelli e l’Ariete. Da sempre considerato come un segno dalla doppia personalità, i Gemelli possono apparire insensibili e dal cuore di pietra. Un discorso molto simile vale per l’Ariete che dice sempre ciò che pensa anche a costo di mostrarsi crudele. In realtà, per evitare di soffrire non sono Ariete e Gemelli i segni che dobbiamo evitare, bensì altri 3.

Non Gemelli e Ariete, ecco i 3 segni zodiacali più cattivi, freddi e crudeli

Al primo posto troviamo il segno del Capricorno. Potrebbe stupire, ma i nati sotto questo segno sanno essere davvero crudeli. Ogni mossa è ben studiata e calcolata e se agiscono in un determinato modo è soltanto perché possono trarre vantaggio dalla situazione. I Capricorno sono i classici belli e dannati e possiedono grande fascino e carisma. Questa loro indole li porta ad infrangere molti cuori e a fare soffrire gli altri. Tuttavia, non è facile resistere allo charme dei nati sotto questo segno. Infatti, il modo migliore per difendersi è imparare a non credere a tutto ciò che dicono. Un pizzico di diffidenza è l’unica chiave a nostra disposizione per allontanare i Capricorno più freddi e manipolatori.

Leone

I nati sotto questo segno amano il piacere della conquista, non solo in amore ma anche nel lavoro e negli affari. Per questo motivo, spesso agiscono senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni, a volte commettendo anche delle scorrettezze. Se un Leone ha un obiettivo farà di tutto pur di raggiungerlo, anche a costo di ferire gli altri. In amore sono i classici latin lover, estremamente affascinanti e ammaliatori. Gli appartenenti a questo segno si piacciono e sanno di piacere. Infatti, giocano questa caratteristica come carta vincente per conquistare gli altri. Sfortunatamente, è difficile resistere a un Leone e l’unica arma che possiamo usare per difenderci è comportarsi in modo freddo e distaccato. I nati sotto questo segno amano essere corteggiati e un atteggiamento disinteressato li farà allontanare all’istante.

Scorpione

Non Gemelli e Ariete, ecco i 3 segni zodiacali da cui tenersi alla larga e tra questi c’è lo Scorpione. I nati sotto questo segno d’Acqua hanno un carattere molto forte e sanno essere davvero duri con chi li circonda. Gli Scorpione sono persone molto schiette e dicono sempre ciò che pensano, anche a costo di ferire qualcuno. Tuttavia, a rendere gli Scorpione tra i segni più freddi e cattivi è il fatto che tendono ad essere anche molto vendicativi. Chi offende uno Scorpione dovrà aspettarsi un duro confronto che però difficilmente porterà ad una soluzione. Per evitare di soffrire, cerchiamo di essere sempre chiari e diretti con i nati sotto questo segno zodiacale.

