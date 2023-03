Servire il risotto nel piatto piano o fondo? Ecco quale usare e i trucchi per una cottura perfetta

Il risotto è un primo piatto gustoso e saporito ma non facile da preparare. Scopriamo qual è il migliore piatto per servirlo e i segreti da chef per un risultato eccezionale.

La cucina italiana è molto apprezzata in tutto il Mondo, grazie alle specialità regionali che rendono dei semplici piatti unici. Il risotto è un primo originario del nord Italia, ma che si è diffuso, poi, in tutte le altre località. Probabilmente è nato come piatto povero, negli anni si è evoluto e perfezionato, oggi in molti ristoranti è una pietanza gourmet. Possiamo arricchirlo con tantissime erbe e spezie, con pesce, carne e vegetali.

I grandi chef si dilettano a proporre in carta delle alternative eleganti e saporite, che mettono in risalto i prodotti locali. Nonostante possa sembrare un primo semplice e facile, per prepararlo ci vuole molta tecnica. Per impiattare un risotto da sogno non possiamo saltare alcuni fondamentali passaggi, ma anche servirlo nel modo giusto, per non rovinare la consistenza.

Se siete indecisi se servire il risotto nel piatto piano o fondo, ecco la risposta del Galateo

Il manuale delle buone maniere a tavola non ci indica solamente come apparecchiare correttamente, ma spiega quali piatti usare per determinate pietanze. Anche se a volte può essere un po’ scomodo, sappiamo che per mangiare il risotto dovremo servirci della forchetta. Il motivo è abbastanza semplice, usando questa posata, e non il cucchiaio, potremo assaporare il riso in piccole razioni e soprattutto alla corretta temperatura. Infatti, il Galateo vieta assolutamente di soffiare direttamente sul boccone per raffreddarlo, non sarebbe elegante.

Si parte assaggiando la parte esterna e si prosegue verso l’interno, senza schiacciare il risotto. L’altra importante regola sarebbe la scelta della stoviglia per presentarlo ai commensali, che non è poi così scontata. Se ci stiamo chiedendo se servire il risotto nel piatto piano o fondo, la risposta ci stupirà, si utilizza il piatto piano. Anche se non tutti gli chef e cuochi sono d’accordo su questa scelta, per il Galateo è anche una questione di abilità. Il risotto nel piatto piano mette in risalto la maestria della preparazione e quindi la consistenza perfetta, sprigionando al meglio tutti i profumi. In questo modo, inoltre, per raffreddare il risotto ci vorrà meno tempo, rispetto ad un piatto fondo.

Un risultato da veri chef

Inserendo in padella tutti gli ingredienti a caso, sicuramente non otterremo un risultato perfetto. Bisogna quindi mettere in atto i trucchi da chef. Quindi scegliamo un riso adatto al tipo di preparazione, come il Carnaroli, Vialone nano o Arborio, che conferiscono quella tipica cremosità al risotto. Usiamo una padella wok e tostiamo con del sale per un paio di minuti, senza aggiungere liquidi.

Poi potremo versare poco alla volta del brodo caldo, oppure prima sfumiamo con del vino. Dopo aver inserito tutti gli elementi della ricetta, a cottura quasi ultimata potremo mantecare con formaggio e burro. Lasciamo riposare 2 minuti e impiattiamo.