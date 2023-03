Piante per siepi alte: ecco le 2 migliori a crescita rapida e perfette per l’effetto a recinzione

Hai un giardino e vorresti recintarlo in modo naturale con l’aiuto di siepi alte e sempreverdi, che possano regalarti la giusta privacy tenendo conto anche dell’estetica. Ecco le piante alte che puoi scegliere per questo scopo.

In questo periodo, il freddo è ritornato in modo repentino, privandoti di quel poco di sole appena uscito. Ciononostante, la primavera è, comunque, alle porte, per cui l’aria fredda farà strada a un clima man mano più mite e gradevole. Sarà bello, quindi, andare in giardino e passare un po’ di tempo all’aria aperta, occupandoti anche di vari lavoretti, come la cura di piantine o dell’orto. Magari, però, il tuo giardino non è ancora recintato e protetto, per cui ti fanno sentire a disagio la mancanza di privacy e l’occhio indagatore e curioso del vicino.

Puoi rimediare già adesso scegliendo le siepi migliori da piantare per creare un effetto a recinzione e una tua personale barriera verde, gradevole da guardare e facile da curare. Allo scopo, ti aiutiamo a scegliere fra le 2 migliori siepi a crescita veloce che puoi piantare nel tuo esterno.

Piante per siepi alte: scopriamo qual è la prima che puoi comprare

La prima pianta che puoi comprare per la tua siepe è il cupressocyparis leylandii. Detto anche cipresso di Leyland, forse il nome ti dirà poco. Ma si tratta della pianta più usata per siepi altissime, sempreverde, molto folta e dalla crescita molto rapida. Hai presente le barriere verdi e squadrate alla perfezione, che puoi vedere proteggere cancellate di palazzi o villette? Ecco, quelli sono i cipressi di Leyland.

Piantandoli puoi ottenere quasi dei veri muri vegetali alti fino a 8 metri, impenetrabili e fitti, a prova di privacy e capaci addirittura di attutire i rumori esterni. Puoi piantare il cipresso su ogni tipo di terreno e potarlo senza problemi. Queste piante resistono al freddo e al vento, non fioriscono, non hanno spine e si possono acquistare a cifre molto abbordabili, a partire dai 6 € a pianta.

La photinia

Anche il nome della photinia red robin ti dirà poco. Ma, sicuramente, avrai presente quelle siepi dove le foglie verdi si alternano a quelle rosse. Tra le piante per siepi alte: ecco la photinia, seconda tra le migliori che puoi acquistare.

Cresce velocemente ma meno rispetto al cipresso di Leyland, seppur raggiungendo i 4 metri di altezza. Durante la primavera le sue foglie si tingono di rosso e tra esse spuntano fiori bianchi. In estate le foglie ritornano verdi e in autunno sono nuovamente rosse. Anche le piante di photinia hanno prezzi accessibili e che partono dalle 6 € a pianta.