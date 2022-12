Purè e risotti cremosi senza burro con questi geniali sostituti per mantecare che pochi considerano

Vediamo alcune alternative insolite e semplici per mantecare purè e risotto senza burro e renderli cremosi e avvolgenti al primo boccone senza rinunciare al gusto.

D’inverno cucinare diventa un modo per passare del tempo in casa, quando piove e fa eccessivamente freddo, e per coccolarci con pietanze nutrienti e gustose. I piatti caldi ci riscaldano e fanno patire di meno il gelo e non diventa uno stress stare qualche minuto in più davanti i fuochi. Quindi, è il momento di preparare dei classici risotti o un purè di contorno, per accompagnare il piatto principale del giorno.

Il contorno di carne, pesce o verdure

Il purè è il contorno jolly versatile che si prepara con patate, burro, noce moscata, formaggio, sale e latte. Le proporzioni variano in base alla consistenza finale che desideriamo. Si usano le patate a pasta bianca, con polpa farinosa, come quelle che impieghiamo per gli gnocchi, ricche di amido. C’è da dire che il purè si presta anche a preparazioni diverse, come quella light che non prevede il burro. Per rendere il purè più appetitoso potremmo usare altri ingredienti come l’olio EVO, quello di cocco o un burro alle noci profumatissimo.

Per ottenere cremosità perfetta e sapore eccezionale utilizziamo la purea della frutta, banana o avocado, o di verdure miste. Tanti potrebbero apprezzare il purè con l’aggiunta dello yogurt greco bianco, per dare un tocco di freschezza.

Purè e risotti cremosi senza burro con gli ingredienti della dispensa

Come per il purè, il burro è importante per mantecare e amalgamare i risotti, a fine cottura. Gli ingredienti semplici che potremmo utilizzare, probabilmente già li abbiamo in dispensa. Sostituiamo il burro con i fagioli cannellini precotti in scatola, basterà frullarli con l’acqua e aggiungerli al risotto. Prima della tostatura prepariamo un soffritto patate tagliate finemente, che servono ad ottenere un risultato cremoso e avvolgente incredibile. Per stupire gli invitati realizziamo un risotto verde mantecandolo con la polpa dell’avocado. Invece, se desideriamo un sapore neutro meglio usare la farina di riso con qualche goccia d’acqua o del miso bianco.

A rendere purè e risotti cremosi senza burro è la salsa di mele, piuttosto facile da realizzare in casa. Bisogna cuocere le mele fresche insieme a cannella, anice stellato, limone e a piacere zucchero. A solo è perfetta per arrosti e formaggi, utile per amalgamare le pietanze che desideriamo cremose.

Le proprietà della mela per il benessere di capelli e pelle

Proprio la mela, come tanta altra frutta, è ricchissima di nutrienti, vitamina C e potassio, fibre e polifenoli. Non contiene colesterolo ed ha poche quantità di sodio e calorie, per questo adatte a chi segue una dieta dimagrante. I nutrienti della mela gli conferirebbero proprietà benefiche utili a pelle e capelli.

La polpa, cruda o cotta a solo, potrebbe idratare l’epidermide e rendere lucida la chioma. Da sola o insieme a oli essenziali e miele può diventare una maschera che dona elasticità e morbidezza a capelli e viso.