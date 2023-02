Quali sono le carni magre bianche e rosse e le ricette light e facili per mangiarle a dieta

Mangiare in modo sano ed equilibrato è importante, ma non bisogna rinunciare al gusto. Scopriamo quali sono le carni magre ideali anche per chi segue una dieta e vediamo come prepararle.

Conoscere le caratteristiche e le proprietà di tutti gli alimenti è importante per riuscire a controllare e bilanciare la propria alimentazione. Inoltre, potrebbe anche essere più semplice riuscire a fare gli abbinamenti giusti e sperimentare qualche ricetta più originale. Potremmo fare la spesa senza perdere ore davanti gli scaffali e scegliere con più consapevolezza i prodotti, approfittando di offerte e promozioni speciali.

Se poi abbiamo un’idea chiara di tutto il menù settimanale da preparare, risparmieremo soldi e tempo. L’importante è ricordarsi di non abusare di alimenti troppo dolci e zuccherati, oppure salati e grassi, e di integrare legumi e ortaggi di stagione saporiti. Sappiamo, ad esempio, che almeno un paio di volte a settimana dovremmo mangiare carne e pesce, ma non sempre sappiamo quali carni siano quelle grasse o magre.

Ecco quali sono le carni magre bianche e rosse più leggere

A differenza di quelle grasse, le carni magre contengono una quantità minore di lipidi, che in linea generale non supera il 5%. Ma potrebbero interferire con questo dato metodo di cottura, allevamento, età e alimentazione dell’animale. Se preferiamo mangiare una carne poco grassa ma proteica, tra quelle bianche potremmo scegliere sicuramente ogni taglio del pollo, tranne la pelle ovviamente. Il petto sembra essere particolarmente magro ed è anche adatto alla preparazione di tantissimi piatti gustosi.

Rientra nella lista il tacchino, dal sapore delicato, che si può esaltare con spezie e aromi. Della famiglia delle carni bianche magre appartengono anche il coniglio, dal gusto più intenso e particolare, e la faraona, ricca di proteine. Se preferiamo assaporare una carne rossa magra, acquistiamo del vitello, della carne di cavallo o alcuni tagli di bovino, come fesa o girello. Queste parti magre possono essere particolarmente buone e leggere, se preparate con metodi di cottura semplici, che escludono frittura e condimenti complessi.

Idee semplici per piatti leggeri

Ecco quali sono le carni magre bianche e rosse e per gustarle, anche se seguiamo una dieta per perdere qualche chilo, potremo mangiarle con gusto. Per quanto riguarda le preparazioni di carni bianche magre, è fondamentale che siano ben cotte. Pensare di mangiare sempre il petto di pollo arrostito potrebbe essere poco allettante, soprattutto se perde umidità e diventa secco e duro. Un buon metodo di cottura può essere quello al vapore o al forno, aggiungendo limone e aromi. Potremo creare ricette veloci come una fresca insalata con tacchino, o pollo, agrumi, frutta secca, melagrana e lattuga.

Oppure cuociamo in forno il petto insieme a pomodorini, peperoni e capperi, da servire poi con degli asparagi croccanti. La carne rossa magra, come quella di vitello, è ideale per fare la tartare, da condire con agrumi e un filo d’olio. Potremo, invece, cuocere fesa e girello bovino in una wok con delle semplici verdure di stagione saltate, oppure alla griglia con rosmarino e un cucchiaino di miele.