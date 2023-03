Il tuo carattere e il tuo destino dipende dal giorno della settimana in cui sei nato: ecco perchè sei così e forse non è solo colpa tua

“Chi nasce di mercoledì è immensamente triste”: questa frase tormentone della serie TV Mercoledì di Tim Burton è vera? Scopriamo come il tuo carattere e il tuo destino dipende dal giorno dalla settimana in cui sei nato.

Secondo l’astrologia anche il giorno della settimana in cui si nasce ha un preciso significato proprio perché governato da un Pianeta. Potrebbe, cioè, contribuire a forgiare la personalità di ognuno di noi. Sai in quale giorno della settimana sei nato?

Se non conosci il giorno esatto della settimana in cui sei nato, scoprirlo è semplicissimo. L’App Calendario che è preinstallata sulla quasi totalità degli smartphone, ci può esser d’aiuto. Selezioniamo l’anno, il mese ed il giorno della nostra nascita e l’app ci indicherà che giorno della settimana fosse.

Lunedì

Lunedì è il giorno governato dalla Luna e chi è nato lunedì è un inguaribile romantico. Persegue un amore ideale con cui costruire una solida famiglia. Si tratta di persone creative e per questo sono adatti a lavorare nel settore dell’arte o della cultura. Detestano programmare a lungo termine ma sono grandi ad improvvisare.

Martedì

Martedì è il giorno governato da Marte ed infatti i nati di martedì hanno uno spirito combattivo. Si tratta di personalità molto determinate e anche ambiziose. Hanno una forte attitudine per il controllo ed il comando, per cui il lavoro ideale è lo chef o il militare di professione. Per quello che riguarda la coppia, sono decisamente poco romantici ma molto concreti e rispettano profondamente il proprio partner.

Mercoledì

C’è una filastrocca inglese del XVI a cui si ispirarono i creatori dell’originale Famiglia Addams per creare il personaggio di mercoledì. Un verso affermava: “Il bambino di mercoledì è pieno di guai”. In realtà l’interpretazione astrologica è totalmente diversa. Mercoledì è governato da Mercurio, che nella mitologia romana era il dio della comunicazione e delle finanze. I nati in questo giorno hanno, infatti, un’ottima parlantina e diventano spesso avvocati, politici o venditori. Nella coppia hanno difficoltà a fidarsi.

Il tuo carattere e il tuo destino in base al giorno di nascita: cosa aspetta a chi è nato di Giovedì

Il pianeta del giovedì è Giove che porta saggezza e pazienza ai nati in questo giorno. Quest’ultimi sono buoni pianificatori e possono far carriera nel ramo bancario o come imprenditori. In coppia come nell’amicizia sono molto leali e per questo non tollerano di esser traditi.

Se sei nato di venerdì

I nati in questo giorno sono governati da Venere e mettono al primo posto nella vita l’amore. Sono anche naturalmente attratti dalla bellezza e dall’eleganza e quindi fanno spesso carriera nella moda, nell’arte o nell’artigianato. I nati di venerdì sono generosi e hanno fiducia nel prossimo.

Sabato

Il pianeta del sabato è Saturno che porta ricchezza e libertà. I nati di sabato lavorano sodo per raggiungere i propri obiettivi. Possono fare carriera nell’ambito della ricerca e della medicina oppure diventare coltivatori. Nella coppia sono un po’ pazzerelli e talvolta senza costanza.

Domenica

La domenica è governata dal Sole e i nati in questo giorno hanno la virtù di risultare simpatici a tutti. Sono ottimisti e il loro lavoro ideale è nel campo della finanza. In coppia sanno essere molto fedeli e rispettosi. Lettura consigliata

Ora che il tuo carattere e il tuo destino potrebbe dipendere da quale giorno della settimana sei nato, ti ritrovi nel profilo tracciato?

