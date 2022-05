Serviamo le fragole con questo dolce al cucchiaio con 4 ingredienti e dimenticheremo l’amatissima torta fredda

La frutta di stagione è buona e genuina e ci permette di sperimentare tante ricette diverse. Purtroppo, ai più piccini non va sempre a genio e le mamme sono costrette ad adottare qualche sotterfugio perché non la evitino.

Ma se c’è un alimento apprezzato dalla gente di ogni età è senza dubbio la fragola. Questi frutti hanno un gusto talmente dolce e fresco che è impossibile non amarli. E se abbiamo paura che non si conservino, sappiamo che esistono dei consigli appositi per evitare che la frutta maturi velocemente.

Con le fragole si realizzano i piatti più disparati, ma potremmo anche condirle con una salsa light ricca di gusto. Ricordiamoci, però, che un dolce delizioso riesce a mettere d’accordo proprio tutti.

Di solito ci orientiamo sulla classica torta fredda, pur sempre ottima in questo periodo. Ma, se volessimo cambiare i nostri piani culinari, sappiamo che con pochi ingredienti e altrettanto tempo potremo dare vita a una prelibatezza unica.

Una mousse che allieta il palato

In soli 20 minuti potremmo realizzare una golosissima mousse. Serviamo le fragole con questo dolce al cucchiaio per concludere il pasto senza rimorsi. Sarà una ricetta così veloce e appetitosa che non vedremo l’ora di avventarvici sopra col nostro cucchiaino.

E la famosa ciliegina sulla torta sarà una fantastica guarnizione di fragole in pezzi. Ma non perdiamo altro tempo e mostriamo subito come realizzare il nostro meraviglioso dolce casalingo.

Ecco gli ingredienti della mousse per 4 porzioni:

250 g di fragole fresche (più qualcuna per decorare);

400 ml di panna da cucina;

60 g di zucchero semolato;

4 g di gelatina alimentare.

Per cominciare dovremo ammorbidire la gelatina. Lasciamola in ammollo in un po’ di acqua fredda per il tempo necessario. Mentre aspettiamo, possiamo mondare le fragole e levare il picciolo. Fatto questo, le frulliamo per bene; il composto ottenuto dovrà risultare uniforme.

Ora scaldiamo qualche cucchiaio d’acqua in un pentolino. Dopodiché riprendiamo la gelatina ormai morbida, la strizziamo e la sciogliamo dentro. Per finire la aggiungiamo al composto di fragole, mescolando tutto alla perfezione.

Proseguiamo montando a parte la panna, poi la incorporiamo gradualmente al nostro composto con movimenti dal basso verso l’alto. Non ci resta che versare tutto nelle coppette e lasciarle in frigorifero almeno un’ora. Scaduto il tempo, potremo guarnirle con le fragole a pezzetti e gustarle in compagnia.

