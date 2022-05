Maggio è il mese delle fragole per eccellenza, tanto che viene voglia di mangiare questi frutti tutti i giorni, prima che la stagione finisca. Le ricette per condire le fragole sono tante: zucchero e limone, panna, gelato, etc. Ma, alla lunga, annoiano un po’. Vediamo dunque come servire le fragole con una salsina raffinata e sorprendente, oltre che light e antispreco.

I modi più originali per servire le fragole

Se vogliamo dare un tocco di originalità alla classica macedonia di fragole, le soluzioni creative abbondano. In particolare, esiste una ricetta pronta in soli 5 minuti che trasformerà la banale macedonia con gelato in un dessert in grado di stupire gli ospiti. Un’altra soluzione divertente è preparare i lecca lecca alle fragole. In questo caso, basterà infilzare i frutti con un bastoncino per spiedini e immergerli nel cioccolato fuso. A piacere si possono decorare i lollipop con granella di nocciole, zuccherini o altre guarnizioni.

Ma se volessimo restare più sul semplice? Una ricetta che richiede poco sforzo consiste semplicemente nell’aggiungere un ingrediente al solito condimento con zucchero e limone: un goccio di vino bianco. Il segreto, in questo caso, è lasciar macerare la frutta nella salsina, in modo che assorba il sapore del vino. Certo, quest’ultima soluzione non è adatta ai bambini. Ma c’è un’altra preparazione che ingolosirà grandi e piccini.

Macché panna o gelato, possiamo condire le fragole con una raffinata salsina light sfruttando questo avanzo e senza aggiungere zucchero

Le fragole sono uno spuntino sano: infatti aiuterebbero a tenere sotto controllo un importante valore del sangue e hanno poche calorie. Tuttavia, se condiamo questi frutti con panna o gelato otteniamo un dessert non proprio light. Vale dunque la pena di provare un trucchetto che permette di gustare le fragole e addolcirle senza aggiungere zucchero. Il bello è che si tratta perfino di una soluzione economica e antispreco, che permette di riciclare gli avanzi di marmellata nel vasetto fino all’ultima goccia. Scopriamo dunque cosa ci serve e qual è il procedimento per questa semplice ricetta.

Ingredienti:

fragole;

un vasetto di marmellata quasi vuoto;

mezzo limone.

Procedimento:

pulire e tagliare le fragole; spremere il mezzo limone nel barattolo di marmellata vuoto (o quasi); chiudere il vasetto con il coperchio; shakerare il vasetto finché tutti i residui di marmellata non si sono staccati dall’interno del barattolo; versare la salsina ottenuta in una ciotola con le fragole; lasciar macerare per circa 20 minuti e servire.

Macché panna o gelato, possiamo condire la macedonia di fragole grazie a questa ricetta antispreco! Attenzione, però: bisogna ricordare che la quantità di zucchero nella salsina dipende dal tipo di marmellata che si usa, ovvero con o senza zuccheri aggiunti.

