Il caldo inizia a farsi sentire e le riviste di moda segnalano nuove tendenze di settimana in settimana. Abbiamo già parlato delle nuove mode per quanto riguarda le pettinature di moda per l’estate 2022. In questo articolo parleremo, invece, di quale sia l’abito più in voga al momento.

Scordiamoci i gonnelloni o i vestiti in chiffon, nell’armadio dell’estate 2022 non può mancare questo abito che sta bene a 30 come a 50 anni

L’abito più alla moda del momento è perfetto per le occasioni eleganti ma può essere anche estremamente casual. Si tratta di un capo che sta bene sia alle giovanissime sia alle signore. Un abito, potremmo dire, multiuso, per tutte le occasioni. Le influencer o le fashioniste in questo caso lo chiamerebbero il must have dell’estate 2022. Noi potremmo dire che con questo abito nell’armadio, saremo tranquille di avere sempre l’abito giusto da indossare. Ci stiamo riferendo all’abito chemisier.

Lungo o corto?

L’abito chemisier non è altro che un abito con le linee della camicia. Non confondiamolo però con una camicia oversize. L’abito chemisier ha solo la struttura della camicia ma può essere lungo fin sotto alle ginocchia. Soprattutto potrebbe essere sciancrato in vita oppure trattenuto da un’alta cintura. Una fan di questo vestito è ad esempio Jennifer Lopez che non perde occasione per sfoggiarlo. Di recente è stata fotografata proprio con un abito chemisier nero e sneaker bianche. Per serate informali o una passeggiata in centro, l’ideale è una lunghezza mini. Per partecipare ad una cena formale, preferiremo una versione sotto al ginocchio con la parte inferiore a campana.

Gli accessori

Per quanto riguarda l’abito chemisier, gli accessori sono importantissimi. Cinture e scarpe sono fondamentali per decidere il look. Una cintura in cuoio alta con borchie color rame potrebbe essere l’abbinamento giusto per un abito chemisier in denim. Ai piedi non potremo non calzare degli stivaloni in cuoio. Per una versione più elegante, una fantasia floreale del chemisier sarà la scelta migliore. Il collo alla coreana conferirà un tono retrò davvero chic. Per quanto riguarda le scarpe, opteremo per un sandalo alla schiava o la più classica delle ballerine.

Le borse, inoltre, devono essere coordinate con gli accessori. Con un look total black potremmo scegliere la borsa con la catenella che sta già spopolando a Hollywood, su Instagram e Tik Tok.

Scordiamoci i gonnelloni o i vestiti in chiffon perché il capo indispensabile di questa estate è l’abito camicia in tutte le sue varianti.

