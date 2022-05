Maggio è il mese delle fragole. Questo frutto succoso e delizioso è amato da grandi e piccini e possiamo usarlo per preparare moltissime ricette dolci e salate. Il loro profumo inconfondibile ci riporta alla mente le torte e le crostate che preparavano le nostre mamme. Quando compriamo le fragole cerchiamo di portare a casa un frutto colorato, fresco e in buono stato. Sfortunatamente sono molto delicate e durante il traporto le fragole possono ammaccarsi e rovinarsi. A volte, invece, non riusciamo a consumarle prima che diventino troppo mature.

Così, se non possiamo usarle per realizzare macedonie di frutta o per decorare tiramisù rivisitati e altri dolci, possiamo utilizzarle in altro modo. C’è chi usa la frutta matura per realizzare marmellate e confetture, oppure per preparare frullati freschi e perfetti per una merenda salutare. Oggi invece vogliamo suggerire 3 idee alternative per usare le fragole imperfette in modo davvero facile e veloce.

Come usare le fragole troppo mature, ammaccate o avanzate per realizzare 3 ricette veloci diverse dai soliti frullati o confetture

Uno dei modi più semplici per utilizzare le fragole è realizzare dolci al cucchiaio e mousse. Oggi ne prepareremo una utilizzando 100 g di fragole, 250 g di ricotta, un vasetto di yogurt e 50 g di zucchero a velo. Laviamo le fragole, eliminiamo il picciolo e tagliamole a pezzetti. Trasferiamole in un robot da cucina insieme allo yogurt e allo zucchero a velo e azioniamolo. Aggiungiamo il tutto alla ricotta setacciata ed amalgamiamo delicatamente usando una spatola. Mettiamo la mousse nei bicchierini e lasciamola riposare per un’ora nel frigorifero prima di servirla.

Biscotti morbidi

Ci serviranno 250 g di farina 00, 150 g di fragole, un uovo e 120 g di burro. Inoltre, useremo anche 130 g di zucchero di canna, mezza bustina di lievito vanigliato per dolci e 40 g di latte. Laviamo e puliamo le fragole, dopodiché tagliamole a pezzetti piccoli. In un recipiente, lavoriamo con le fruste elettriche il burro morbido a pezzetti e lo zucchero di canna. Aggiungiamo l’uovo, il latte, la farina e il lievito setacciati. Uniamo poi al composto le fragole a pezzetti ed amalgamiamo il tutto. Foderiamo quindi una leccarda con carta da forno, trasferiamo il composto in una sac à poche e formiamo dei biscotti. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e, quando sarà caldo, inforniamo i biscotti, che dovranno cuocere per 20 minuti.

Liquore

Se non sappiamo come usare le fragole troppo mature, possiamo preparare un liquore fatto in casa. Basteranno 500 g di fragole, 500 millilitri di alcool per liquori al 95%, mezzo litro d’acqua, 400 g di zucchero e mezza bacca di vaniglia. Laviamo le fragole e tagliamole a pezzetti. Mettiamole in un recipiente di vetro a chiusura ermetica e versiamoci sopra l’alcool, coprendole completamente. Smuoviamo le fragole ogni giorno e lasciamole macerare per almeno una settimana. A questo punto, mettiamo acqua, zucchero e la mezza bacca di vaniglia in un pentolino. Facciamo cuocere finché lo zucchero sarà del tutto sciolto e lasciamolo raffreddare. Filtriamo poi l’alcool in cui hanno macerato le fragole, uniamolo allo sciroppo ed imbottigliamo il liquore. Conserviamolo nel frigorifero, ma aspettiamo qualche giorno prima di servirlo.

