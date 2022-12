Servi così il panettone o il pandoro, anche vecchi, è una bomba di gusto che farà impazzire gli ospiti

Se hai ancora avanzi di pandoro e panettone queste idee li renderanno ancora più gustosi e deliziosi, scopri come

Quale benvenuto migliore per i tuoi ospiti se non quello di accoglierli con una buona bottiglia di vino e una fetta di panettone e pandoro. Questi evergreen del Natale italiano non possono certo mancare e sono, infatti, anni che li troviamo in tavola nel periodo natalizio. Il rischio è che, però, l’uno e l’altro possano stufare se serviti sempre allo stesso modo. Beh a volte basta poca fantasia per rivoluzionare il più semplice e tradizionale dei piatti.

Un’autentica goduria

Tante sono le peculiarità delle feste, come la stella di Natale da curare nel modo giusto e l’eterna disputa sul panettone con o senza canditi. Partiamo proprio dal panettone con un’idea semplicissima ma che si rivela un’esplosione atomica di gusto.

Quello che faremo sarà realizzare un golosissimo french toast di panettone. Il french toast è una ricetta ideale per brunch e colazioni generose o semplicemente per una merenda goduriosa.

Gli ingredienti necessari sono:

panna fresca o latte 200 ml ;

; un cucchiaio di zucchero ;

; 2 uova ;

; cannella;

Quello che dovremo fare sarà unire la panna fresca o il latte alle 2 uova e a un pizzico di cannella e zucchero. Misceliamo bene con una forchetta fino a che gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Ora tagliamo delle fette di panettone non troppo spesse, come quelle del pane in cassetta per intenderci. Dividiamo le fette a metà e immergiamo il tutto nel composto appena creato facendo ben inzuppare le fette tagliate. Ora, facciamo sciogliere in un pentolino una noce di burro e facciamo tostare bene da entrambi i lati.

Non resta che servire con una pallina di gelato, che sia vaniglia, fiordi latte o stracciatella, una crema calda o una fonduta di cioccolato fondente.

Questa è un’idea eccellente per utilizzare panettoni con qualche giorno sulle spalle ma nulla vieta di utilizzare anche il pandoro.

Servi così il panettone o il pandoro e rivoluziona le feste

Per quanto riguarda il pandoro, puoi sbizzarrirti come vuoi, ma questa idea è strepitosa. Se non vogliamo servire il solito pandoro a fette verticali, tagliamolo in senso orizzontale ricavando circa 7-8 fette. Disponiamo ora queste fette in forno a 180°C fin quando non saranno ben tostate e lasciamo da parte.

Il momento di togliere le fette dal forno sarà quando cominceranno a dorare e a diventare croccanti. A questo punto siamo pronti per farcire con una semplicissima crema al mascarpone. Per comodità, possiamo utilizzare de tuorlo già pastorizzato, facilmente acquistabile al supermercato, e uniamolo allo zucchero fino a montare.

Quando ben montato il composto aggiungeremo del mascarpone inglobando dal basso verso l’alto per non far smontare la crema e lasciarla spumosa. Non resta che trasferire il tutto in una tasca da cucina e farcire con dei fiocchetti di crema ogni fetta. Impiliamole nuovamente una sull’altra e spolveriamo con della polvere di cacao. Per i più golosi possiamo anche aggiungere delle gocce di cioccolato.

Servi così il panettone o il pandoro, dunque, e vedrai che i tuoi ospiti ti ringrazieranno.