Tutti pensano all’arrosto di Natale ma ecco quali vini e spumanti vantaggiosi comprare per le feste

Se siamo ancora indecisi su quali bottiglie portare in tavola per le prossime feste ecco qualche consiglio con prodotti che non superano i 10 euro di prezzo

Tempo di festeggiamenti e come d’obbligo il primo pensiero corre subito alle ricche tavole di Natale, Capodanno e Vigilia. D’altra parte non è una colpa se siamo nati in un Paese dove in ogni piatto è possibile trovare un sapore unico, anche con gli ingredienti più umili.

Quindi, via libera all’abbondanza, tra sfiziosi antipasti di pesce per la Vigilia, ai brodi con cappelletti e tortellini, alle parmigiane e lasagne, fino ai succulenti arrosti.

Va però detto che tutti pensano all’arrosto di Natale ma non sempre teniamo in considerazione il valore del vino durante i pasti, specialmente quelli allargati ad amici e parenti. Un buon calice può fare la differenza e cambiare completamente la prospettiva di una serata. Vediamo allora quali vini e spumanti acquistare a un prezzo vantaggioso per delle feste con i fiocchi.

Rossi impeccabili

Partiamo dalla categoria dei rossi, ideali per la tavolata di Natale. Per fare un figurone garantito con amici e parenti una delle bottiglie da portare in tavola è sicuramente il Vigna a Pedale Castel del Monte Riserva DOCG della cantina Torrevento. Vitigno Nero di Troia, siamo quindi in Puglia, vinificato con lunga macerazione e affinamento in botte grande per 12 mesi. Svettano morbidezze del frutto rosso carnoso stemperate da un’elegante trama tannica e note speziate che lo rendono perfettamente equilibrato.

Da abbinare ad arrosti ricchi e opulenti, fino alla selvaggina, o formaggi strutturati e salumi. La descrizione potrebbe far pensare a una bottiglia per poche tasche ma questo è, in realtà, un prodotto che si aggira ai 10 euro di prezzo medio. Reperibile in grande distribuzione e noti Cash and Carry.

Freschezza e mineralità

Se siamo alla ricerca di un buon vino da abbinare al pesce potrebbe essere una buona idea migrare verso Sud, magari in Sicilia. Rapporto qualità prezzo imbattibile per Anthìlia della cantina Donnafugata, un bianco eccezionale da abbinare a crudi e primi di pesce. Piacevole il profumo di frutta a polpa bianca seguito da una leggera nota di erbe aromatiche e macchia mediterranea.

In bocca è equilibratamente fruttato e rinfrescato dalla sapidità che ben si sposa con crudi di pesce o filetti di pesce azzurro al forno. Una bottiglia eccellente a un prezzo tra i 5 e i 10 euro al supermercato.

Tutti pensano all’arrosto di Natale ma cosa possiamo abbinare al panettone?

La tradizione vuole che al momento del panettone si stappi una bella bottiglia di spumante, non badando se sia Prosecco, Champagne, Franciacorta o vino frizzante. In realtà, non è sempre la stessa cosa e spesso si tende a far confusione.

L’abbinamento corretto con un panettone o un pandoro, e più in generale con i dolci, è sempre quello di abbinare un vino dolce o comunque con residuo zuccherino. Pertanto, va benissimo qualsiasi spumante a patto che riporti la dizione Dry o Extra Dry. Evitiamo, dunque, uno spumante secco che rovinerebbe il sapore del dolce lasciando amara la bocca.

Nulla vieta, poi, di godersi un buon vino dolce, come passiti, o semplicemente degli amari e distillati, sempre con moderazione.