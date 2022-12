I nostri animali soffriranno a causa dei botti di Capodanno! Ecco 3 consigli per proteggerli al meglio!

Paura che i nostri animali si traumatizzino a causa dei botti di Capodanno? Per proteggerli al nostro meglio basterà tenerli al riparo con alcune buone abitudini.

La notte più pericolosa dell’anno è sicuramente quella del 31 dicembre. A Capodanno, infatti, molte persone decidono di festeggiare a suon di botti, miccette e petardi esplosi.

Sono ancora molte le persone che trovano divertente questo tipo di pratica che, però, potrebbe danneggiare qualcun altro. Stiamo parlando dei nostri piccoli amici a 4 zampe, che potrebbero spaventarsi seriamente a causa di questi botti.

Il frastuono assordante causato dall’esplosione di questi dispositivi, infatti, potrebbe creare un trauma profondo ai nostri animali. Per questo motivo sarà necessario attrezzarsi per tempo per capire qual è il modo migliore per proteggere i nostri animali. Di seguito qualche suggerimento fondamentale.

I nostri animali soffriranno a causa delle esplosioni causate da botti, petardi e altri dispositivi, quindi capiamo come proteggerli

Nel periodo natalizio sono 2 i principali scenari pericolosi che potrebbero verificarsi all’interno delle abitazioni delle persone. Il primo è la truffa in appartamento, molto comune in questo periodo dell’anno.

Per questo motivo dovremo mettere in sicurezza la nostra casa, ma anche e soprattutto il garage. Spesso, infatti, è proprio da qui che i ladri si intrufolano all’interno dell’appartamento che hanno preso di mira.

Attenzione all’incolumità dei nostri amici animali

Un altro problema tipico dei periodi di feste sono i problemi causati dai botti di Capodanno. Ogni 1° gennaio il telegiornale presenta il bollettino degli incidenti causati proprio dall’esplosione incontrollata di questi dispositivi.

Ciò crea problemi di diverso tipo, e non solo fisico. Oltre a danni fisici eventuali, i botti del 31 dicembre possono creare dei veri e propri traumi ai nostri amici a 4 zampe.

In questo caso, i danni procurati potrebbero essere dei profondi traumi, che potrebbero rendere i nostri animali spaventati e intimoriti.

La prima regola ferrea per salvaguardare il loro benessere

La prima buona abitudine che garantirà una maggiore protezione ai nostri animali è quella di tenere quest’ultimi in casa. Ovviamente dovremo evitare di posizionare in casa piante tossiche per gli animali, come ad esempio la stella di Natale.

All’interno della nostra abituazione, infatti, i nostri piccoli amici avvertiranno i rumori come fossero più ovattati, quindi meno spaventosi.

Dovremo lasciarli liberi di nascondersi se lo vorranno, oppure offrire loro le nostre coccole e la nostra protezione, se ce lo permetteranno. Con la nostra presenza, si sentiranno più protetti e al sicuro.

Per questa pratica è meglio chiedere consiglio al veterinario

Il secondo consiglio per evitare grossi spaventi ai nostri animali è quello di far assumere loro dei tranquillanti. Ovviamente sono da evitare nel modo più assoluto le pratiche fai da te, e dovrà essere solo il veterinario a consigliarci una pratica simile.

Esistono, infatti, delle compresse a base di estratti naturali, in grado di mantenere sotto controllo lo stress e l’ansia causata da fattori esterni.

Aiutiamoli come possiamo

Il terzo e ultimo consiglio riguarda gli infissi della nostra casa. Si consiglia di tenere assolutamente chiuse porte e finestre durante le ore più pericolose, poiché i nostri animali soffriranno a causa dei rumori confusi e assordanti causati dai botti. Per distrarli dai rumori esterni, potremo anche aumentare il volume della TV, senza esagerare ovviamente.