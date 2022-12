3 posti a cui pensare per un Capodanno al risparmio e senza prenotazioni

Se vogliamo spostarci per il primo dell’anno ma vogliamo organizzare il viaggio senza impegno, ecco le idee che potrebbero fare al caso nostro. Non sempre è necessario muoversi con anticipo.

L’Italia ci permette di muoverci all’ultimo minuto trovando sempre numerose occasioni per una breve vacanza divertente. Soprattutto a Capodanno. Se vogliamo fare qualcosa all’ultimo momento dovremmo scegliere una grande città Per esempio, la capitale. Roma ci offre tantissimo per la fine dell’anno e per il primo di gennaio e spesso gratuitamente. Quindi scegliamo un hotel con offerte last minute che siano vicine al centro quindi facciamo un biglietto del treno e partiamo. Il 31 dicembre al Circo Massimo potremmo assistere al concertone gratuito. Elodie, Sangiovanni e Madame senza spendere un euro sono uno spettacolo da non perdere. Cerchiamo un hotel in una zona strategica. Rione Monti o Testaccio ci permetteranno di muoverci a piedi il primo di gennaio.

Il primo dell’anno è il momento migliore per visitare i numerosi monumenti senza la calca dei turisti. Colosseo, Fori Imperiali, Altare della Patria saranno a nostra disposizione. Le passeggiate saranno indimenticabili. A Testaccio riusciremo sicuramente ad assaggiare qualche menù non turistico che ci sorprenderà.

Musica e ospitalità

Tra i 3 posti a cui pensare per un Capodanno organizzato all’ultimo minuto ci sono le terme. Scegliamo una regione meno battura in cui non si accalcheranno i turisti. Alcune regioni sono in grado di lasciarci a bocca aperta. È il caso dell’Abruzzo. A Pescara troviamo offerte incredibili con hotel, cenone e spa a partire da 80 euro. Se le offerte non dovessero essere più disponibili, compiliamo un elenco delle possibili destinazioni. I centri termali sono numerosi. Contattiamoli telefonicamente e tramite email, un’offerta dell’ultimo minuto riusciremo sicuramente a trovarla.

Perché Pescara all’ultimo dell’anno? Il concerto di Loredana Bertè il primo gennaio in piazza Salotto potrebbe convincerci. Ma le strutture alberghiere della città sono di primissimo ordine e non sarà difficile sceglierne una con la spa inclusa che ci darà la disponibilità. Il clima a Pescara potrebbe essere molto rilassante.

3 posti a cui pensare per stare bene senza preoccupazioni

Tra le nostre scelte non dovrebbe mancare la Toscana. Ricca di borghi, piccoli paesini di arte e cultura, soddisfa in pieno la nostra voglia di avventura. Se ci sentiamo di salire in un treno e dirigerci verso questa regione, troveremo sicuramente un posto che ci ospiterà. Puntiamo verso gli agriturismi della Maremma. Oltre ai paesaggi pittoreschi ci sarà dell’ottimo cibo ad aspettarci.

Teniamo conto che le prenotazioni per queste sistemazioni iniziano con molto anticipo quindi potremmo rimanere delusi. Ma non dovremmo demordere. Le offerte last minute per casali rustici che ci accolgano con il camino acceso possono presentarsi in qualunque momento e dovremmo essere attenti a coglierle. Sarà sicuramente un modo rilassante e originale per festeggiare il Capodanno senza preparativi. Ma solo con la voglia di avventura dentro allo zaino.