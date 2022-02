Stiamo oramai giungendo alla fine di febbraio e stiamo per arrivare alle porte della primavera. Conseguentemente anche le nostre tavole si stanno popolando di frutta e verdura di questa stagione. La regina di queste è sicuramente la fragola, uno degli esemplari più amati di questo periodo. Per questo oggi parliamo di come portarla in tavola in una maniera un po’ diversa dal solito. È possibile, infatti, servire le fragole senza zucchero e panna montata con questo condimento che sicuramente in pochi conoscono. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come preparare questa ricetta.

I modi più classici per sfruttare al massimo questo genere di frutta

Passiamo però prima in rassegna i modi più tradizionali per condirle. Il primo è sicuramente quello più classico: limone e zucchero. A questa combinazione si possono anche aggiungere delle banane tagliate a rondelle. C’è però anche chi accompagna le fragole con una pallina di gelato, preferibilmente al gusto fiordilatte o crema. Se no, anche la panna montata è un ottimo modo per esaltarne il sapore. Se non si amano i latticini, in alternativa si può optare per del cioccolato fuso. I puristi sicuramente preferiranno quello fondente, ma è possibile utilizzare anche quello al latte o quello bianco. Per preparare questo topping basta squagliarne qualche quadratino a bagnomaria e poi passare le fragole al suo interno. Per far rassodare il tutto è necessario metterle a riposare in frigo e lasciarle riposare per almeno un paio di ore in modo da renderle croccanti.

Senza zucchero e panna montata, questo condimento per fragole delizioso e raffinato è perfetto per conquistare i palati

Però oggi proponiamo un abbinamento poco comune: quello con miele e vino bianco. Basta infatti procedere normalmente, lavando le fragole sotto acqua corrente e tagliandole in pezzi uniformi. Una volta messe all’interno di una ciotola, basta addolcirle con uno o due cucchiaini di miele. Questo, infatti, è un dolcificante naturale che risulta più ricco di nutrienti rispetto allo zucchero ed è anche meno calorico. Mescolare bene e poi versare al suo interno il vino, scegliendolo preferibilmente frizzante. Se proprio si desidera fare le cose per bene, consigliamo di lavare delle foglie di menta e di tritarle finemente con un coltello aggiungendole alla preparazione. Amalgamare il tutto e poi lasciare a marinare in frigo almeno per un’oretta.

Lettura consigliata

In pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone