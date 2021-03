Il cibo è uno degli interessi più spiccati di noi italiani. Per questo oggi vogliamo parlare di un alimento che tutti noi abbiamo in dispensa, ma di cui la maggior parte di noi sa ben poco. La sua particolarità ha a che fare con la data di scadenza che pare praticamente inesistente.

Infatti nessuno lo sa, ma questo alimento non ha data di scadenza e può durare per migliaia di anni.

Il cibo inaspettato

Nessuno lo sa, ma questo alimento non ha data di scadenza e può durare per migliaia di anni. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente di uno dei dolcificanti naturali più amati di sempre, il miele. Su molti barattoli non è riportata la data di scadenza.

Altri, invece, consigliano di consumarlo almeno entro due anni. L’indicazione temporale è solamente relativa perché dopo quel lasso di tempo, il prodotto perde le proprietà organolettiche che lo rendono piacevole per le nostre papille gustative. Ma la verità è che tecnicamente sarebbe ancora commestibile dopo secoli.

Si può essere sicuri di questo fatto perché all’interno di una tomba, in Egitto, è stato ritrovata un’anfora contenente del miele. Gli studiosi hanno asserito, studiandolo a fondo, che mangiarlo non sarebbe risultato nocivo per l’uomo. Il motivo è molto semplice. Il basso contenuto d’acqua (una percentuale variabile fra il 16 e il 18%) lo rende praticamente immune alla formazione di corpi estranei, come muffe o lieviti.

