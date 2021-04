Finalmente siamo giunti alla stagione delle fragole, uno dei frutti più amati degli italiani. È il tempo, quindi, di concludere i nostri pasti con le cosiddette “fragolate”, preparazioni molto semplici ma sempre gradite.

Generalmente quest’ultime si presentano sempre negli stessi modi. Per questo oggi vogliamo proporne uno alternativo che stupirà tutti i vostri commensali. Infatti in pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone.

I soliti abbinamenti

Quando si parla di macedonia di fragole gli abbinamenti sono sempre gli stessi. Alcuni accompagnano questo ingrediente con tocchetti di banane, altri ancora con kiwi o mirtilli.

Chi preferisce stare a dieta le consuma al naturale. I più ghiotti, invece, utilizzano la panna montata e magari qualche cialda per guarnirle. I tradizionalisti, invece, seguono il diktat che impone solo zucchero bianco e limone appena spremuto. Vediamo come cambiare queste abitudini troppo routinarie.

Vino rosso, zucchero e bontà

Oggi sveliamo un accorgimento tipicamente piemontese. Ovvero consumare le fragole con il vino rosso. Quest’ultimo deve essere utilizzato con parsimonia per non coprire la freschezza del frutto: ne basterà, infatti, un solo bicchiere.

La tipologia utilizzata, però, deve essere corposa, ad esempio un Barolo andrà benissimo. Il procedimento da seguire è semplicissimo: basta lavare e tagliare le fragole a pezzettoni, cospargerle di zucchero e infine bagnarle abbondantemente con il liquido.

Alla fine mescolare bene e inserire il tutto all’interno di coppe da frutta. Questa deliziosa macedonia si può servire subito in tavola, ma dà il suo meglio nel momento in cui viene lasciata in frigo a marinare per almeno un paio di ore.

Oggi abbiamo illustrato come mai in pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone. Se si è interessati anche a come coltivare questo meraviglioso frutto, in un recente articolo sveliamo un errore da non commettere assolutamente. Eccolo qui: “Piantare le fragole vicino ai pomodori potrebbe portare a un disastroso effetto collaterale”.