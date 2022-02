Grandi o piccole che siano, nelle cucine sono moltissimi gli inconvenienti domestici che possono darci il tormento. Spesso infatti ci siamo trovati a parlare di come ripulire le zone più difficili come, ad esempio il forno, grazie a semplici soluzioni di riciclo. Infatti, grazie a questo insospettabile oggetto è possibile veder brillare il doppio vetro del forno. Tuttavia, oltre alle incrostazioni di sporco, uno dei problemi più frequenti con cui ci si imbatte in cucina sono i cattivi odori.

Questi possono dipendere sia dalle esalazioni delle cotture, da accumuli di sporco, o il classico cestino dell’umido. Di seguito vedremo una soluzione fenomenale per aiutarci contro questo sgradevole nemico della casa.

Spugna naturale

Sono moltissimi gli oggetti e, purtroppo, gli alimenti che spesso buttiamo senza sapere che potrebbero essere utilissimi in casa. Oggi tratteremo di quanto possa essere prezioso il pane vecchio contro i cattivi odori della cucina. Infatti, oltre ad aceto e bicarbonato anche il pane vecchio può diventare un efficace rimedio contro odori sgradevoli. Partiamo ad esempio dai cattivi odori nel frigo a cui si tenta di trovare soluzione attraverso fondi del caffè o scorze di agrumi.

Queste sono buone soluzioni per la profumazione, ma mettere nel fondo del frigo qualche fetta di pane vecchio consentirà invece di assorbire gli odori.

In alternativa possiamo avvolgere una fetta di pane vecchio in un foglio di alluminio e bucherellarlo per ottenere una “spugna” assorbi odori a lunga durata. Va da sé che per ottenere un buon risultato dovremo prima pulire l’elettrodomestico, magari con aceto e bicarbonato citati in precedenza.

Oltre ad aceto e bicarbonato contro i cattivi odori in cucina ecco la soluzione geniale a costo zero

Il pane vecchio è utile anche contro le esalazioni della cucina, in particolare contro l’odore pungente di cavoli e broccoli cotti. Se desideriamo lessare gli ortaggi ma senza l’inconveniente del cattivo odore procediamo così. Metteremo a lessare cavoli e broccoli in una pentola con coperchio appena sfessurato. Sopra la fessura lasciata posizioneremo delle fette di pane vecchio che assorbiranno gli odori rilasciati dalle verdure in cottura.

Infine, pane o vecchio pangrattato, possono essere utilizzati anche nel cestino dell’umido. Quando sostituiamo il sacchetto, disponiamo sul fondo del pangrattato o del pane vecchio insieme a del bicarbonato. Il pane assorbirà i liquidi rilasciati dagli alimenti mentre il bicarbonato potenzierà l’effetto di cattura di cattivi odori.

Lettura consigliata

Fondo del WC incrostato finalmente pulito e bagno profumato a lungo con 2 trucchi geniali