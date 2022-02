Tutti desideriamo avere i capelli sempre al top, perfetti in ogni occasione della nostra giornata, senza il bisogno di recarci continuamente dal parrucchiere. I capelli sono la cornice che dà forma al nostro viso e alle nostre espressioni. Inoltre, a seconda di come li portiamo, rappresentano il nostro stile. Pertanto, cerchiamo di migliorarli e di mantenere al meglio il nostro look giorno dopo giorno. Tuttavia, lo stress accumulato durante le giornate e le abitudini alimentari sbagliate possono causare capelli spenti, sfibrati e piatti. Per prenderci cura al meglio dei nostri capelli, oltre ad uno stile di vita sano, dovremo cercare di metterne a fuoco le caratteristiche e le esigenze. In alcuni casi, per rendere voluminosi e lucidi i capelli, potremmo utilizzare degli ingredienti che abbiamo in casa. Infatti, potrebbe bastare del cacao, miele e pochi altri ingredienti per realizzare un veloce trattamento casalingo.

La ricerca della perfezione

Spesso, trascorriamo diverse ore davanti allo specchio cercando di ottenere i risultati desiderati. Ovviamente, non sempre ci riusciamo, dunque andiamo a caccia dei segreti di bellezza per soddisfare le nostre aspettative. Soprattutto se i nostri capelli sono poco voluminosi o poco lucidi, andiamo alla costante ricerca di un metodo per risolvere questo problema. In alcuni casi acquistiamo prodotti su prodotti, senza pensare che la soluzione potremmo averla a disposizione già in casa. Infatti, i risultati, che spesso otteniamo con i comuni prodotti per la cura del capello, potrebbero non soddisfare pienamente le nostre aspettative. E così, finiamo per mescolare i prodotti, esagerando e rischiando con il tempo di creare un danno alle nostre ciocche.

Cacao, miele e pochi altri ingredienti per capelli voluminosi, sani e lucidi in pochi minuti come dal parrucchiere

Per donare volume e lucidità ai nostri capelli, potremmo realizzare in pochi passi un impacco totalmente naturale. Andiamo a vedere gli ingredienti necessari, la preparazione e come applicare l’impacco sui nostri capelli:

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere;

2 cucchiai di miele;

1 cucchiaio di olio di semi di lino;

1 cucchiaio di gel d’aloe vera;

2 cucchiai d’olio d’oliva.

In una ciotolina, aggiungiamo in modo graduale l’olio di semi di lino, l’olio d’oliva, un cucchiaio di miele, il gel d’aloe e il cacao in polvere. Mescoliamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto grumoso. Aggiungiamo al composto il secondo cucchiaio di miele e continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto denso e omogeneo.

Prima di applicare l’impacco, inumidiamo i capelli con dell’acqua utilizzando uno spruzzino. In seguito, applichiamo con calma il rimedio ciocca per ciocca e avvolgiamo i capelli in una pellicola trasparente. Teniamo l’impacco in posa per circa un’ora e mezza, infine sciacquiamo per bene con l’acqua e procediamo il normale lavaggio con lo shampoo.

Potremmo ripetere questo rimedio almeno una volta al mese, per rendere lucenti e voluminosi i nostri capelli ricci o lisci.

