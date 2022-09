Molte ricette, anche tra le più famose e diffuse, spesso nascono dall’esigenza di recuperare alimenti ed evitare inutili sprechi. Come nel caso dei biscotti, un dolce che non manca mai nelle dispense di casa, per la colazione, merenda o una coccola serale. Una parola che deriva dal latino “panis biscoctus” e che vuol dire “pane cotto due volte”, di cui si hanno tracce diversi secoli fa. Addirittura si narra che Giasone e gli argonauti, per uno sbaglio del cuoco, portarono in viaggio dei friabili biscotti. Nonostante si tratti di una leggenda, è sicuro che Greci e Romani conoscevano questo goloso e croccante dolce. Oggi sono tantissime le ricette da poter seguire per ottenere dei profumati biscotti che accontentano un po’ tutti i gusti.

Senza zucchero e burro questi biscotti veloci da fare ideali per la colazione

I biscotti fatti in casa possono essere più genuini e non contenere conservanti, in più potremmo anche risparmiare. Spesso per mancanza di tempo o di volontà rinunciamo a prepararli e li acquistiamo già confezionati. Per evitare zuccheri aggiunti e quantità spropositate di burro, con una semplice ricetta potremo arricchire le nostre colazioni e snack pomeridiani, senza perdere troppo tempo. Per realizzare 20 biscotti friabili e gustosi, non avremo bisogno dello zucchero e del burro, ma serviranno:

70 g di nocciole tritate;

250 g di farina 00;

90 ml di sciroppo d’acero o di riso;

80 ml di olio di girasole;

un uovo;

7 g di lievito istantaneo;

buccia di arancia e limone;

sale q.b.

Il procedimento

In una grande ciotola versiamo la farina e le nocciole tritate finemente, poi aggiungiamo gli altri ingredienti, uno alla volta. Mescoliamo e amalgamiamo bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Quindi mettiamo il panetto su un piano di lavoro, ben pulito, e lavoriamolo come fosse della pasta frolla, con un mattarello. Stendiamo fino ad avere uno strato di circa 3 cm e non rimarrà che dare la forma ai nostri biscotti con degli stampi, classici o più divertenti.

Adagiamoli su una teglia foderata con carta forno e cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. Decoriamo a piacere con del cioccolato fondente o della frutta secca quando sono ancora caldi. Dopo pochi minuti potremo gustare senza zucchero e burro questi biscotti veloci da fare e friabilissimi.

Variante senza glutine e uova

Se siamo intolleranti al glutine e preferiamo non aggiungere l’uovo, possiamo comunque ottenere dei biscotti buoni da mettere in tavola a colazione. Quindi potremmo usare della farina di riso mescolata a fecola di patate al posto della farina di grano. Mentre è possibile sostituire l’uovo con altri ingredienti: mezza banana schiacciata, la polpa di mela o dello yogurt.

