Quanti di noi si sono trovati in occasione di un trasloco o dell’acquisto di nuovo mobile a fare i conti con i propri innumerevoli libri. Talvolta lo spazio scarseggia e la libreria non basta più a contenerli tutti. Dobbiamo quindi pensare ad una soluzione drastica, munendoci di uno scatolone e selezionando i libri di cui purtroppo dovremo disfarci. Mai però buttare un libro in discarica! Ci sono infinite vie per far trovare al nostro amato tomo, un nuovo proprietario. Vediamone alcune.

A chi e come donare un libro usato

La prima scelta è naturalmente la Biblioteca del proprio Comune. Basterà prendere contatti con il bibliotecario e fornire i titoli che intendiamo donare. Una volta presi accordi con la Biblioteca ci basterà effettuare la consegna e firmare la liberatoria per l’attestazione della donazione. I libri per ragazzi e bambini come quelli di Gianni Rodari, ad esempio, sono un grande valore aggiunto per la comunità. Ci sono altri modi però per regalare i propri libri come ad esempio diventare una fata dei libri.

Disfarsi dei libri vecchi ed usati

La parola macero accostata a “libri” fa rabbrividire e chi ama la lettura non può neppure pensare a questa opzione. Ci sono tanti modi per donare i nostri libri usati alla comunità come ad esempio trasformarsi in Book Fairies. Diventare una fata dei libri è semplicissimo. Il progetto Book Fairies è nato in Inghilterra l’8 marzo 2017. Consiste in una rete di “fate” coordinatrici nazionali e migliaia di donatori di libri, le Book Fairies.

L’idea è quella di nascondere qua e là per le città i libri che vogliamo donare, dotati di adesivo e breve dedica. Successivamente occorre postare le foto del “nascondiglio” con l’hastag #ibelieveinbookfairies. Qualsiasi avventore potrà decidere di raccogliere il libro e divenire il nuovo proprietario. Il progetto, Oltremanica, vanta testimonial eccellenti come Kate Middleton ed Emma Watson, la Hermione della scuola di Hogwarts. Anche in Italia abbiamo una sede di coordinamento delle fatine, mentre lo shop per acquistare gli adesivi e vario merchandising è unico per tutto il mondo.

Come donarli a Milano

Nel quartiere lilla dell’Isola (così denominato per il colore della linea della metropolitana che lo raggiunge) è attiva una fantastica iniziativa. Tra via Confalonieri e via de Castillia, accanto alla Casa della Memoria, è sorta la PiBiLi, ovvero Piccola Biblioteca Libera. Questo punto di lettura libero e fruibile da tutti i cittadini si basa sull’esperienza del BookCrossing ossia “Prendi un libro, lasci un libro”. Si possono donare libri anche per i più piccini. Sul profilo Facebook della PiBiLi si trovano tutte le specifiche.

Ecco quindi a chi e come donare un libro usato, facendo un grande favore alla comunità.

