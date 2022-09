Netflix ha da poco svelato il mega evento che lo vede come protagonista. Si tratta di Tudum, evento virtuale globale, che si è tenuto ieri, sabato 24 settembre, durante cui i fan hanno avuto modo di vedere in anteprima novità, trailer, clip e annunci speciali su oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi. L’evento ha visto anche la presenza di 200 star di Netflix, le quali hanno intrattenuto e condiviso le ultime notizie.

Tra novità e arrivi in piattaforma

Se da una parte arrivano interessanti novità, dall’altra invece sono già arrivate e infatti Netflix si riempie di nuovi film e serie TV. A grande richiesta è uscita la seconda stagione delle Winx, serie tratta dal cartone animato italiano. Tantissimi sono invece i film tutti da vedere, come ad esempio Do Revenge con l’attrice Camila Mendes. Ma non è di questo film che vogliamo parlare oggi.

Commedia musicale da vedere su Netflix emozionante e commovente

La commedia di cui parliamo si chiama “Ero una pop star” che vede come protagonista Ed Skrein. Il film racconta la storia di Vince, conosciuto un tempo come Vinnie D. Era il front man di una boyband che faceva impazzire moltissime persone. Sono, però, passati 20 anni e ora tutto è diverso. Egli ha un rapporto difficile con la propria madre, porta con sé un lutto grave da cui non riesce ad andare avanti e questo gli dà una sensazione costante di colpa. Prova la carriera da solista, ma questa non decolla ed è sempre più disperato.

Ma un giorno incontra Stevie, un batterista molto giovane e con un talento unico. Lui ha 18 anni ed è autistico e così sembra essersi creato un duo musicale. Le cose però non sono sempre perfette e ciò che inizialmente sembra scontato non lo sarà più. E così i nodi e le scelte verranno al pettine.

Il film è il racconto di un’amicizia, di un legame emotivo che nasce dall’unione musicale

La narrazione di una persona che prova a tornare in strada nonostante tutto. Non è sempre facile avere la forza di riprendere la propria vita in mano, soprattutto dopo aver assaggiato il sapore del successo. Il film è un viaggio di rivincita e di crescita alla ricerca del proprio palco musicale e della vita, per essere ciò che si è. Ecco allora la commedia musicale da vedere su Netflix emozionante e commovente. Su Amazon Prime Video invece da vedere assolutamente Life Like.

